У Сумах пролунали вибухи: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (ОНОВЛЕНО)
У Сумах пролунали вибухи: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (ОНОВЛЕНО)

Суми під масованим ударом

30 жовтня 2025, 23:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська обстріляли Суми — у місті пролунали вибухи. Є влучання та постраждалі. 

У Сумах пролунали вибухи: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (ОНОВЛЕНО)

Обстріл. Ілюстративне фото

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, ворожі війська атакують Суми ударними БпЛА.

“Б’ють по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Вже п’ять ударів. Попередньо, епіцентр уражень — не житловий сектор, але є постраждалі цивільні”, — повідомив він. 

За словами начальника ОВА, залучені екстрені служби, наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз.

“Атака триває. Залишайтеся в укриттях”, — наголосив Григоров.

У Повітряних силах ЗС України попередили станом на 23:22 про рух БпЛА у Сумській області в напрямку міста.

Пабліки повідомляють, що стався “приліт” по багатоповерхівці в Сумах. За попередньою інформацією, декілька поверхів повністю зруйновано. У місті за кілька хвилин прогриміли 10 вибухів.

Інформацію про влучання у багатоповерхівку підтвердив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. 

“Росіяни атакують Суми, є влучання в багатоповерхівку, знову по цивільних обʼєктах бʼють”, — повідомив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що звуки роботи ППО за понад три роки уже фактично звичні для українців. Однак нерідко виникає питання, чому ракети та дрони не збивають на підльоті до міст, щоб зменшити ризик руйнувань житлових об'єктів. 

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Кривоножко пояснив, чому доводиться збивати повітряні цілі — дрони та ракети над містами. За його словами, через нестачу зенітно-ракетних комплексів їх іноді доводиться використовувати над містами.



Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1044
