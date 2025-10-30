В Сумах раздались взрывы: вражеский дрон попал в многоэтажку (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска обстреляли Сумы – в городе раздались взрывы. Есть попадания и пострадавшие.

Обстрел. Иллюстративное фото

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, вражеские войска атакуют Сумы ударными БПЛА.

"Бьют по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Уже пять ударов. Предварительно эпицентр поражений — не жилищный сектор, но есть пострадавшие гражданские", — сообщил он.

По словам начальника ОВА, привлечены экстренные службы, последствия выясняются с учетом угроз безопасности.

"Атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул Григоров.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили по состоянию на 23:22 о движении БпЛА в Сумской области в направлении города.

Паблики сообщают, что произошел прилет по многоэтажке в Сумах. По предварительной информации, несколько этажей полностью разрушены. В городе через несколько минут прогремели 10 взрывов.

Информацию о попадании в многоэтажку подтвердил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Россияне атакуют Сумы, есть попадания в многоэтажку, снова по гражданским объектам бьют", — сообщил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что звуки работы ПВО за более трех лет уже фактически привычны для украинцев. Однако нередко возникает вопрос, почему ракеты и дроны не сбивают на подлете в города, чтобы снизить риск разрушений жилых объектов.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко объяснил, почему приходится сбивать воздушные цели — дроны и ракеты над городами. По его словам, из-за нехватки зенитно-ракетных комплексов их иногда приходится использовать над городами.