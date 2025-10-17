logo_ukra

BTC/USD

107077

ETH/USD

3856.01

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому дрони та ракети збивають над містами: у Повітряних силах пояснили причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому дрони та ракети збивають над містами: у Повітряних силах пояснили причину

Командувач Повітряних сил Кривоножко пояснив, чому ракети та дрони збивають над містами

17 жовтня 2025, 23:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Звуки роботи ППО за понад три роки уже фактично звичні для українців. Однак нерідко виникає питання, чому ракети та дрони не збивають на підльоті до міст, щоб зменшити ризик руйнувань житлових об'єктів. 

Чому дрони та ракети збивають над містами: у Повітряних силах пояснили причину

Дрон. Ілюстративне фото

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Кривоножко пояснив, чому доводиться збивати повітряні цілі над містами. За його словами, через нестачу зенітно-ракетних комплексів їх іноді доводиться використовувати над містами, пише видання “Судово-юридична газета”. 

“Через недостатню кількість ЗРК ми вимушені іноді застосовувати їх над містом. Падіння уламків набагато менше спричиняє наслідків, ніж влучання ракети з бойовою частиною”, — пояснив Кривоножко.

Такі дії, за його словами, є вимушеними і спрямовані на мінімізацію шкоди від ракетних атак.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія цієї ночі може завдати масованого обстрілу. У Повітряних силах ЗС України розповіли про рух ворожих БПЛА. За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються на сході Київської області, на Сумщині, Харківщині та в інших регіонах. Повітряна тривога також оголошена в Полтавській області. 

Протягом ночі, за даними моніторингових каналів, є підвищена загроза по балістиці. Інформація буде актуальною на найближчі 48 годин. Особлива увага — Київ та область. Також в повітрі вже фіксуються “Шахеди”, понад 30. Найбільше на Харківщині та Чернігівщині. З деяких ділянок пуски відбуваються вже в кілька серій, у бік столиці “дивляться” 20 БПЛА. Можлива очікувана кількість дронів цієї ночі — близько 500 штук.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/343983-padenie-oblomkov-menee-razrushitelno-chem-popadanie-rakety-krivonozhko-otvetil-pochemu-tseli-sbivayut-nad-gorodami
Теги:

Новини

Всі новини