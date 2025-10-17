Чому дрони та ракети збивають над містами: у Повітряних силах пояснили причину

Звуки роботи ППО за понад три роки уже фактично звичні для українців. Однак нерідко виникає питання, чому ракети та дрони не збивають на підльоті до міст, щоб зменшити ризик руйнувань житлових об'єктів.

Дрон. Ілюстративне фото

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Кривоножко пояснив, чому доводиться збивати повітряні цілі над містами. За його словами, через нестачу зенітно-ракетних комплексів їх іноді доводиться використовувати над містами, пише видання “Судово-юридична газета”.

“Через недостатню кількість ЗРК ми вимушені іноді застосовувати їх над містом. Падіння уламків набагато менше спричиняє наслідків, ніж влучання ракети з бойовою частиною”, — пояснив Кривоножко.

Такі дії, за його словами, є вимушеними і спрямовані на мінімізацію шкоди від ракетних атак.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія цієї ночі може завдати масованого обстрілу. У Повітряних силах ЗС України розповіли про рух ворожих БПЛА. За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються на сході Київської області, на Сумщині, Харківщині та в інших регіонах. Повітряна тривога також оголошена в Полтавській області.

Протягом ночі, за даними моніторингових каналів, є підвищена загроза по балістиці. Інформація буде актуальною на найближчі 48 годин. Особлива увага — Київ та область. Також в повітрі вже фіксуються “Шахеди”, понад 30. Найбільше на Харківщині та Чернігівщині. З деяких ділянок пуски відбуваються вже в кілька серій, у бік столиці “дивляться” 20 БПЛА. Можлива очікувана кількість дронів цієї ночі — близько 500 штук.



