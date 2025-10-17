logo

BTC/USD

107077

ETH/USD

3856.01

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему дроны и ракеты сбивают над городами: в Воздушных силах объяснили причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему дроны и ракеты сбивают над городами: в Воздушных силах объяснили причину

Командующий Воздушными силами Кривоножко объяснил, почему ракеты и дроны сбивают над городами

17 октября 2025, 23:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Звуки работы ПВО за три года уже фактически привычны для украинцев. Однако нередко возникает вопрос, почему ракеты и дроны не сбивают на подлете к городам, чтобы снизить риск разрушений жилых объектов.

Почему дроны и ракеты сбивают над городами: в Воздушных силах объяснили причину

Дрон. Иллюстративное фото

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко объяснил, почему приходится сбивать воздушные цели над городами. По его словам, из-за нехватки зенитно-ракетных комплексов их иногда приходится использовать над городами, пишет издание "Судебно-юридическая газета".

"Из-за недостаточного количества ЗРК мы вынуждены иногда применять их над городом. Падение обломков гораздо меньше влечет последствия, чем попадание ракеты с боевой частью", — пояснил Кривоножко.

Такие действия, по его словам, вынуждены и направлены на минимизацию ущерба от ракетных атак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия этой ночью может нанести массированный обстрел. В Воздушных силах ВС Украины рассказали о движении враждебных БПЛА. По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксируются на востоке Киевской области, Сумской, Харьковской и других регионах. Воздушная тревога также объявлена в Полтавской области.

В течение ночи, по данным мониторинговых каналов, повышена угроза по баллистике. Информация будет актуальна на ближайшие 48 часов. Особое внимание — Киев и область. Также в воздухе уже фиксируются "Шахеды", более 30. Больше всего на Харьковщине и Черниговщине. С некоторых участков пуски проходят уже в несколько серий, в сторону столицы "смотрят" 20 БПЛА. Возможно ожидаемое количество дронов этой ночью — около 500 штук.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/343983-padenie-oblomkov-menee-razrushitelno-chem-popadanie-rakety-krivonozhko-otvetil-pochemu-tseli-sbivayut-nad-gorodami
Теги:

Новости

Все новости