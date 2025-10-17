logo_ukra

BTC/USD

106511

ETH/USD

3829.28

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вночі можливий масований обстріл: ворог запустив "шахеди", підвищена загроза по балістиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Вночі можливий масований обстріл: ворог запустив "шахеди", підвищена загроза по балістиці

Російські війська запускають “Шахеди”, можливий обстріл балістикою

17 жовтня 2025, 23:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія цієї ночі може завдати масованого обстрілу. У Повітряних силах ЗС України розповіли про рух ворожих БПЛА. 

Вночі можливий масований обстріл: ворог запустив "шахеди", підвищена загроза по балістиці

Обстріл. Ілюстративне фото

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються на сході Київської області, на Сумщині, Харківщині та в інших регіонах. Повітряна тривога також оголошена в Полтавській області. 

Вночі можливий масований обстріл: ворог запустив ”шахеди”, підвищена загроза по балістиці - фото 2

Протягом ночі, за даними моніторингових каналів, є підвищена загроза по балістиці. Інформація буде актуальною на найближчі 48 годин. Особлива увага — Київ та область.

Також в повітрі вже фіксуються “Шахеди”, понад 30. Найбільше на Харківщині та Чернігівщині. З деяких ділянок пуски відбуваються вже в кілька серій, у бік столиці “дивляться” 20 БПЛА. Можлива очікувана кількість дронів цієї ночі — близько 500 штук.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що критична інфраструктура Києва виявилася незахищеною перед ворожими обстрілами. З одного боку, експерти неодноразово зазначали, що 100% захист енергетичних об'єктів забезпечити неможливо. З іншого — киян запевняли, що всі об'єкти захищені.

Народний депутат України Олексій Кучеренко переконаний, що події останніх днів у столиці показали: боротьба за Київ триває, і вона давно вийшла за межі господарських питань.

Політик зауважив, що коли минулої п’ятниці вночі значна частина лівого берега опинилася без світла, води та каналізації, столиця відчула, наскільки вразливою залишається її інфраструктура. Реакція містян, за словами Кучеренка, була гострою — і справедливою. Ситуація в Києві, як зазначив політик, це не технічний збій, а кадрова політика. У цьому, переконаний Кучеренко і полягає найбільша помилка.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини