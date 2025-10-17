Вночі можливий масований обстріл: ворог запустив "шахеди", підвищена загроза по балістиці

Росія цієї ночі може завдати масованого обстрілу. У Повітряних силах ЗС України розповіли про рух ворожих БПЛА.

Обстріл. Ілюстративне фото

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються на сході Київської області, на Сумщині, Харківщині та в інших регіонах. Повітряна тривога також оголошена в Полтавській області.

Протягом ночі, за даними моніторингових каналів, є підвищена загроза по балістиці. Інформація буде актуальною на найближчі 48 годин. Особлива увага — Київ та область.

Також в повітрі вже фіксуються “Шахеди”, понад 30. Найбільше на Харківщині та Чернігівщині. З деяких ділянок пуски відбуваються вже в кілька серій, у бік столиці “дивляться” 20 БПЛА. Можлива очікувана кількість дронів цієї ночі — близько 500 штук.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що критична інфраструктура Києва виявилася незахищеною перед ворожими обстрілами. З одного боку, експерти неодноразово зазначали, що 100% захист енергетичних об'єктів забезпечити неможливо. З іншого — киян запевняли, що всі об'єкти захищені.

Народний депутат України Олексій Кучеренко переконаний, що події останніх днів у столиці показали: боротьба за Київ триває, і вона давно вийшла за межі господарських питань.

Політик зауважив, що коли минулої п’ятниці вночі значна частина лівого берега опинилася без світла, води та каналізації, столиця відчула, наскільки вразливою залишається її інфраструктура. Реакція містян, за словами Кучеренка, була гострою — і справедливою. Ситуація в Києві, як зазначив політик, це не технічний збій, а кадрова політика. У цьому, переконаний Кучеренко і полягає найбільша помилка.



