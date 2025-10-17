Ночью возможен массированный обстрел: враг запустил "шахеды", повышена угроза по баллистике

Россия этой ночью может нанести массированный обстрел. В Воздушных силах ВС Украины рассказали о движении враждебных БПЛА.

Обстрел. Иллюстративное фото

По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксируются на востоке Киевской области, Сумской, Харьковской и других регионах. Воздушная тревога также объявлена в Полтавской области.

В течение ночи, по данным мониторинговых каналов, повышена угроза по баллистике. Информация будет актуальна на ближайшие 48 часов. Особое внимание – Киев и область.

Также в воздухе уже фиксируются Шахеды, более 30. Больше всего на Харьковщине и Черниговщине. С некоторых участков пуски проходят уже в несколько серий, в сторону столицы "смотрят" 20 БПЛА. Возможно ожидаемое количество дронов этой ночью – около 500 штук.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что критическая инфраструктура Киева оказалась незащищенной перед вражескими обстрелами. С одной стороны, эксперты неоднократно отмечали, что 100% защиту энергетических объектов обеспечить невозможно. С другой – киевлян уверяли, что все объекты защищены.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что события последних дней в столице показали: борьба за Киев продолжается и давно вышла за пределы хозяйственных вопросов.

Политик отметил, что когда в прошлую пятницу ночью значительная часть левого берега оказалась без света, воды и канализации, столица почувствовала, насколько уязвимой остается ее инфраструктура. Реакция горожан, по словам Кучеренко, была острой – и справедливой. Ситуация в Киеве, по словам политика, это не технический сбой, а кадровая политика. В этом, убежден Кучеренко, и состоит самая большая ошибка.



