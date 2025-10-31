Россия содрогается от взрывов: россияне в панике – РФ атакуют сотни дронов

В России раздаются взрывы — россияне жалуются на массированный обстрел и отмечают, что такого количества дронов еще не видели.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко написал, что Белгородская область – россияне фиксируют прилеты.

Намекнул на огненную ночь в России мэр Геническа Станислав Бунятов с позывным "Османом".

"Сегодня наши птички наложат ощутимые санкции в РФ", — написал он.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что россияне отчитываются о рекордном количестве украинских беспилотников над Белгородской областью.

"У чего не радостно? Там же у вас "СВО" идет по плану", — отметил он.

Мониторинговые каналы сообщают, что в Россию летят сотни дронов – ориентировочно около 450.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что за три часа средства ПВО ликвидировали 38 дронов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия не прекращает обстрелы Украины — ежедневно и каждую ночь наносит удары.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив снова предупредил об опасности в ближайшую ночь.

"Будем внимательны к возможным ночным тревогам", — предупредил городской голова.

Тем временем мониторинговые каналы предупредили о повышенной угрозе в ближайшую ночь. Отмечается, что на ночь получен красный уровень на баллистику и крылатые ракеты. Также ночью могут полететь и ракеты "Кинжал" из МиГ-31К — на них тоже получен "красный" уровень.

В воздушных силах ВС Украины сообщили о движении враждебных БПЛА в воздушном пространстве Украины.

Отметим, что 30 октября российские войска обстреляли Сумы – в городе раздались взрывы. Были попадания и пострадавшие. Вражеский дрон попал в многоэтажку. Сообщалось, что в городе прогремело не менее 10 взрывов.