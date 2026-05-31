Росія заявила про атаку по Запорізьку АЕС: з’явилася перша реакція України

Міністерство закордонних справ України різко відкинуло звинувачення Росії щодо нібито атаки на Запорізьку атомну електростанцію. У Києві назвали заяви російської сторони черговою інформаційною операцією, спрямованою на відволікання уваги від ключової проблеми, а саме незаконної окупації найбільшої АЕС Європи.
МЗС України спростувало заяви Росії про атаку на Запорізьку АЕС. Фото з відкритих джерел
Напередодні представники російського "Росатому" заявили про начебто удар по Запорізькій АЕС з боку України. У відповідь МЗС наголосило, що такі твердження позбавлені логіки та просувають тези російської пропаганди.
В МЗС України нагадали, що саме Росія протягом кількох років обмежує доступ міжнародних експертів до окремих ділянок станції. Зокрема, представники МАГАТЕ досі не мають повного доступу до всіх приміщень та інфраструктури ЗАЕС.
В українському МЗС звернули увагу на ще одну закономірність, адже хвиля подібних звинувачень з боку Москви традиційно з’являється напередодні засідань Ради керуючих МАГАТЕ. У червні країни-члени агентства розглядатимуть нові звіти щодо ядерної безпеки та гарантій.
У Києві переконані, що Росія намагається вплинути на міжнародний порядок денний і відвернути увагу від того факту, що МАГАТЕ продовжує визнавати Запорізьку АЕС українським об’єктом, який перебуває під незаконною окупацією.
Україна закликала 34 країни-члени Ради керуючих МАГАТЕ дати принципову оцінку діям Росії та посилити міжнародний тиск для забезпечення ядерної безпеки на окупованій станції.
