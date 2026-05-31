Росія заявила про атаку по Запорізьку АЕС: з’явилася перша реакція України

Міністерство закордонних справ України різко відкинуло звинувачення Росії щодо нібито атаки на Запорізьку атомну електростанцію. У Києві назвали заяви російської сторони черговою інформаційною операцією, спрямованою на відволікання уваги від ключової проблеми, а саме незаконної окупації найбільшої АЕС Європи.

МЗС України спростувало заяви Росії про атаку на Запорізьку АЕС.

Напередодні представники російського "Росатому" заявили про начебто удар по Запорізькій АЕС з боку України. У відповідь МЗС наголосило, що такі твердження позбавлені логіки та просувають тези російської пропаганди.

"Російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль. Російська пропаганда намагається знову та знов просувати абсурдну конструкцію: держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім "захисником". Сам факт необхідності повторювати цю тезу вже свідчить про її неспроможність", — йдеться у повідомленні.

В МЗС України нагадали, що саме Росія протягом кількох років обмежує доступ міжнародних експертів до окремих ділянок станції. Зокрема, представники МАГАТЕ досі не мають повного доступу до всіх приміщень та інфраструктури ЗАЕС.

В українському МЗС звернули увагу на ще одну закономірність, адже хвиля подібних звинувачень з боку Москви традиційно з’являється напередодні засідань Ради керуючих МАГАТЕ. У червні країни-члени агентства розглядатимуть нові звіти щодо ядерної безпеки та гарантій.

У Києві переконані, що Росія намагається вплинути на міжнародний порядок денний і відвернути увагу від того факту, що МАГАТЕ продовжує визнавати Запорізьку АЕС українським об’єктом, який перебуває під незаконною окупацією.

"Для Росії ці документи становлять серйозну політичну проблему. У них знову буде зафіксовано, що Москва безуспішно намагається змінити вже четвертий рік поспіль: МАГАТЕ не визнає жодних російських претензій на Запорізьку АЕС; МАГАТЕ не визнає жодної російської юрисдикції над українськими ядерними об'єктами", — йдеться в заяві МЗС.

Україна закликала 34 країни-члени Ради керуючих МАГАТЕ дати принципову оцінку діям Росії та посилити міжнародний тиск для забезпечення ядерної безпеки на окупованій станції.

