Россия заявила об атаке по Запорожской АЭС: появилась первая реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины резко отвергло обвинения России в якобы атаке на Запорожскую атомную электростанцию. В Киеве назвали заявления российской стороны очередной информационной операцией, направленной на отвлечение от ключевой проблемы, а именно незаконной оккупации крупнейшей АЭС Европы.

МИД Украины опроверг заявления России об атаке на Запорожскую АЭС. Фото из открытых источников

Накануне представители российского "Росатома" заявили о якобы ударе по Запорожской АЭС со стороны Украины. В ответ МИД подчеркнул, что такие утверждения лишены логики и продвигают тезисы российской пропаганды.

"Российским обвинениям как всегда не хватает логики: не ясно, с какой целью Украина должна наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль. Российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, которое защищает свою территорию, оккупировала, выступает их "защитником". Сам факт необходимости повторять этот тезис уже свидетельствует о его несостоятельности", — говорится в сообщении.

В МИД Украины напомнили, что именно Россия в течение нескольких лет ограничивает доступ международных экспертов к отдельным участкам станции. В частности, представители МАГАТЭ до сих пор не имеют полного доступа ко всем помещениям и инфраструктуре ЗАЭС.

В украинском МИД обратили внимание на еще одну закономерность, ведь волна подобных обвинений со стороны Москвы традиционно появляется накануне заседаний Совета управляющих МАГАТЭ. В июне страны-члены агентства будут рассматривать новые отчеты по ядерной безопасности и гарантиям.

В Киеве убеждены, что Россия пытается повлиять на международную повестку дня и отвлечь внимание от того факта, что МАГАТЭ продолжает признавать Запорожскую АЭС украинским объектом, находящимся под незаконной оккупацией.

"Для России эти документы составляют серьезную политическую проблему. В них снова будет зафиксировано, что Москва безуспешно пытается изменить уже четвертый год подряд: МАГАТЭ не признает никаких российских претензий на Запорожскую АЭС; МАГАТЭ не признает ни одной российской юрисдикции над украинскими ядерными объектами", — говорится в заявлении.

Украина призвала 34 страны-члена Совета управляющих МАГАТЭ дать принципиальную оценку действиям России и усилить международное давление для обеспечения ядерной безопасности на оккупированной станции.

