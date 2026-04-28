"Ми готові ділитися, але…": Зеленський відповів на ідею керувати ЗАЕС разом із Росією

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості спільного контролю над Запорізькою атомною електростанцією за участі Росії. За словами глави держави, такий сценарій є нереалістичним як з юридичної, так і з практичної точки зору.

Володимир Зеленський інтерв’ю американському телеканалу Newsmax щауважив, що Україна готова до співпраці із США у питаннях енергетики, однак не має наміру ділити управління станцією з Росією.

"Ми готові ділитися електроенергією із Запорізької АЕС з американцями. Я сказав їм: якщо ви хочете ділитися цим з росіянами, це ваша справа. Але ми не можемо платити росіянам", — сказав Зеленський.

За його словами, навіть якщо не брати до уваги міжнародне право та факт, що станція належить Україні, така модель не працювала б на практиці.

"Я на 100% впевнений, що ми не зможемо керувати станцією разом з Росією. Неймовірно, як ми можемо керувати нею разом із нашими ворогами. Тому я вважаю, що це помилка. Там досі багато людей, наших людей, українців, вони — професіонали, але керівництво, основний персонал — з росії. І ви бачите, що станція не працює. Якщо ми справді хочемо уникнути небезпечних ситуацій, не допустити катастрофи на Запорізькій АЕС і забезпечити її роботу, нам потрібне українське керівництво", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що для безпечної роботи найбільшої атомної електростанції Європи територія навколо неї має бути повністю демілітаризована. Зеленський також зауважив, що Україна готова обговорювати партнерські формати з США, зокрема у сфері розподілу електроенергії чи інвестицій. За його словами, "якщо ви хочете 50 на 50, то нехай буде 50 на 50".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ризик ядерної катастрофи зріс до небаченого рівня.

Також "Коментарі" писали, що в в МАГАТЕ зробили тривожну заяву про ЗАЕС.