"Ми готові ділитися, але…": Зеленський відповів на ідею керувати ЗАЕС разом із Росією

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості спільного контролю над Запорізькою атомною електростанцією за участі Росії. За словами глави держави, такий сценарій є нереалістичним як з юридичної, так і з практичної точки зору.
Президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський інтерв’ю американському телеканалу Newsmax щауважив, що Україна готова до співпраці із США у питаннях енергетики, однак не має наміру ділити управління станцією з Росією.
За його словами, навіть якщо не брати до уваги міжнародне право та факт, що станція належить Україні, така модель не працювала б на практиці.
Глава держави наголосив, що для безпечної роботи найбільшої атомної електростанції Європи територія навколо неї має бути повністю демілітаризована. Зеленський також зауважив, що Україна готова обговорювати партнерські формати з США, зокрема у сфері розподілу електроенергії чи інвестицій. За його словами, "якщо ви хочете 50 на 50, то нехай буде 50 на 50".
