"Мы готовы делиться, но…": Зеленский ответил на идею руководить ЗАЭС вместе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией с участием России. По словам главы государства, такой сценарий нереалистичен как с юридической, так и с практической точки зрения.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский интервью американскому телеканалу Newsmax говорил, что Украина готова к сотрудничеству с США в вопросах энергетики, однако не намерена делить управление станцией с Россией.

"Мы готовы делиться электроэнергией из Запорожской АЭС с американцами. Я сказал им: если вы хотите делиться этим с россиянами, это ваше дело. Но мы не можем платить россиянам", – сказал Зеленский.

По его словам, даже если не считать международного права и факта, что станция принадлежит Украине, такая модель не работала бы на практике.

"Я на 100% уверен, что мы не сможем управлять станцией вместе с Россией. Невероятно, как мы можем управлять ею вместе с нашими врагами. Поэтому я считаю, что это ошибка. Там до сих пор много людей, наших людей, украинцев, они — профессионалы, но руководство, основной персонал — из России. И вы видите, что станция не работает. Если мы действительно хотим избежать опасных ситуаций, не допустить крушения на Запорожской АЭС и обеспечить ее работу, нам нужно украинское руководство", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что для безопасной работы крупнейшей атомной электростанции Европы территория вокруг нее должна быть полностью демилитаризована. Зеленский также отметил, что Украина готова обсуждать партнерские форматы с США, в частности, в сфере распределения электроэнергии или инвестиций. По его словам, "если вы хотите 50 на 50, то пусть будет 50 на 50".

