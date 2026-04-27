РФ завдала смертельного удару по атомній станції України: шокуючі подробиці наслідків

У понеділок зранку, 27 квітня, в районі поблизу Запорізької атомної електростанції стався інцидент із застосуванням безпілотного літального апарата. Дрон уразив транспортну майстерню неподалік промислового майданчика ЗАЕС, що призвело до трагічних наслідків — загинув водій. Про це повідомила Міжнародна організація з атомної енергії (МАГАТЕ) у соціальній мережі X, посилаючись на інформацію, отриману від представників, які перебувають на окупованій території станції.

У заяві зазначається, що адміністрація Запорізької АЕС поінформувала експертів МАГАТЕ про наслідки атаки, зокрема про загибель працівника внаслідок удару по об’єкту допоміжної інфраструктури. Інцидент стався поблизу однієї з технічних зон, що обслуговує станцію.

Фахівці МАГАТЕ, які працюють безпосередньо на майданчику ЗАЕС, розпочали аналіз обставин події та продовжують моніторинг ситуації. Організація заявила, що уважно стежить за рівнем безпеки на об’єкті в умовах постійних ризиків, пов’язаних із бойовими діями.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі вкотре наголосив, що будь-які удари по атомних електростанціях або у безпосередній близькості до них створюють серйозну загрозу для ядерної безпеки. За його словами, подібні інциденти є неприпустимими та мають бути негайно припинені, аби уникнути потенційної ядерної катастрофи.

Останні події навколо ЗАЕС відбуваються на тлі нестабільної ситуації з енергопостачанням. Напередодні, 26 квітня, глава МАГАТЕ висловив сподівання на можливе тимчасове перемир’я в районі станції, що дозволило б провести ремонт ліній електропередач і відновити стабільне зовнішнє живлення.

