РФ нанесла смертельный удар по атомной станции Украины: шокирующие подробности последствий

В понедельник утром, 27 апреля, в районе близ Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Дрон поразил транспортную мастерскую недалеко от промышленной площадки ЗАЭС, что привело к трагическим последствиям — погиб водитель. Об этом сообщила Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X, ссылаясь на информацию, полученную от представителей, находящихся на оккупированной территории станции.

В заявлении отмечается, что администрация Запорожской АЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о последствиях атаки, в том числе о гибели работника в результате удара по объекту вспомогательной инфраструктуры. Инцидент произошел вблизи одной из технических зон, обслуживающих станцию.

Специалисты МАГАТЭ, работающие непосредственно на площадке ЗАЭС, приступили к анализу обстоятельств происшествия и продолжают мониторинг ситуации. Организация заявила, что внимательно следит за безопасностью на объекте в условиях постоянных рисков, связанных с боевыми действиями.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси в очередной раз подчеркнул, что любые удары по атомным электростанциям или в непосредственной близости к ним создают серьезную угрозу ядерной безопасности. По его словам, подобные инциденты недопустимы и должны быть немедленно прекращены, чтобы избежать потенциальной ядерной катастрофы.

Последние события вокруг ЗАЭС происходят на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. Накануне, 26 апреля, глава МАГАТЭ выразил надежду на возможное временное перемирие в районе станции, что позволило бы провести ремонт линий электропередач и восстановить стабильное внешнее питание.

