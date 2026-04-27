Війна з Росією "Усе може повторитися": Залужний попередив про страшну загрозу після завершення війни
"Усе може повторитися": Залужний попередив про страшну загрозу після завершення війни

Валерій Залужний наголосив, що майбутнє України напряму залежить від того, чи вдасться країні не піддатися обману після завершення бойових дій

27 квітня 2026, 14:35
Клименко Елена

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний застеріг, що після завершення війни найбільший виклик для України полягатиме не лише у відновленні, а й у здатності уникнути повторення помилок минулого. Він підкреслив, що історичний досвід показує: недооцінка загроз може мати довгострокові наслідки для держави.

"Усе може повторитися": Залужний попередив про страшну загрозу після завершення війни

Під час зустрічі зі студентами він зазначив, що навіть у разі завершення бойових дій перемогою або без формальної поразки, Україна має зберегти критичне мислення щодо свого східного сусіда. За його словами, небезпека полягає в ілюзії "безпечного сусідства" на великій протяжності кордону, яка вже не раз в історії призводила до трагічних наслідків.

Залужний нагадав про події 1921 та 1991 років, коли, на його думку, Україна та її суспільство частково втрачали обережність у сприйнятті геополітичних реалій. Він наголосив, що повторення подібної довіри без гарантій безпеки може знову призвести до стратегічних помилок.

Окремо дипломат прокоментував можливість так званого "фінського сценарію" у відносинах із Росією. Він зазначив, що, на відміну від Фінляндії, Україна має зовсім інший історичний досвід, масштаб втрат і географічну близькість до зон постійної напруги. Саме ці фактори, за його словами, роблять неможливим повне відтворення моделі нейтральної довіри до РФ.

Також він звернув увагу на циклічність російської політики протягом століть, коли періоди втрати територій змінювалися спробами їх силового повернення. Це, на його думку, є важливим уроком, який не можна ігнорувати при формуванні майбутньої стратегії безпеки України.

Залужний підсумував, що ключовим завданням після війни стане збереження тверезої оцінки реальності та недопущення самообману щодо довгострокових ризиків.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками, знищуючи понад 90% цілей. Водночас напрям протидії балістичним ракетам потребує додаткового посилення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.



