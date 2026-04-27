"Все может повториться": Залужный предупредил о страшной угрозе после войны

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег, что после завершения войны наибольший вызов для Украины будет не только в восстановлении, но и в способности избежать повторения ошибок прошлого. Он подчеркнул, что исторический опыт показывает: недооценка угроз может иметь долгосрочные последствия для государства.

Фото: из открытых источников

Во время встречи со студентами он отметил, что даже в случае завершения боевых действий победой или без формального поражения Украина должна сохранить критическое мышление относительно своего восточного соседа. По его словам, опасность заключается в иллюзии "безопасного соседства" на большой протяженности границы, которая уже не раз в истории приводила к трагическим последствиям.

Залужный напомнил о событиях 1921 и 1991 годов, когда, по его мнению, Украина и ее общество частично теряли осторожность в восприятии геополитических реалий. Он подчеркнул, что повторение подобного доверия без гарантий безопасности может снова привести к стратегическим ошибкам.

Отдельно дипломат прокомментировал возможность так называемого "финского сценария" в отношениях с Россией. Он отметил, что, в отличие от Финляндии, Украина имеет совсем другой исторический опыт, масштаб потерь и географическую близость к зонам постоянного напряжения. Именно эти факторы, по его словам, делают невозможным полное воспроизведение модели нейтрального доверия к РФ.

Также он обратил внимание на цикличность русской политики на протяжении веков, когда периоды утраты территорий сменялись попытками их силового возвращения. Это, по его мнению, важный урок, который нельзя игнорировать при формировании будущей стратегии безопасности Украины.

Залужный подытожил, что ключевой задачей после войны станет сохранение трезвой оценки реальности и недопущение самообмана относительно долгосрочных рисков.

