Робота української ППО зведена нанівець: озвучено шокуючі дані

Українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками, знищуючи понад 90% цілей. Водночас напрям протидії балістичним ракетам потребує додаткового посилення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, лише за минулий тиждень Росія здійснила масовані атаки, застосувавши близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіабомб, а також приблизно 60 ракет різних типів. Така інтенсивність обстрілів, наголосив він, ще раз доводить важливість своєчасної підтримки з боку міжнародних партнерів.

Зеленський підкреслив, що нові внески до програми PURL, ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, а також погодження значного фінансового пакета допомоги ЄС обсягом 90 мільярдів євро є критично важливими для зміцнення обороноздатності України.

Він також зазначив, що, попри високий показник перехоплення дронів, необхідно постійно працювати над його підвищенням. Особлива увага має бути приділена вдосконаленню систем, здатних ефективно протидіяти балістичним загрозам. Президент наголосив: кожна додаткова ракета для систем ППО — це врятовані життя, захищені міста та збережена критична інфраструктура.

Окремо Зеленський нагадав про проблему дефіциту зенітно-ракетних комплексів Patriot, яка залишається актуальною. За його словами, у разі затягування війни потреба в озброєнні лише зростатиме.

Крім того, напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн" Україна досягла домовленостей із Бельгією та Іспанією щодо посилення протиповітряної оборони та розширення підтримки авіації. Також триває співпраця з Німеччиною у сфері розробки сучасних технологій ППО, зокрема пов’язаних із використанням лазерних систем.

