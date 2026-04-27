Украинские защитники сбивают большинство дронов, но эту проблему решить не удается: шокирующее заявление
Украинские защитники сбивают большинство дронов, но эту проблему решить не удается: шокирующее заявление

Зеленский определил главное направление укрепления ПВО

27 апреля 2026, 14:00
Автор:
Клименко Елена

Украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками, уничтожая более 90% целей. В то же время направление противодействия баллистическим ракетам требует дополнительного усиления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Украинские защитники сбивают большинство дронов, но эту проблему решить не удается: шокирующее заявление

По словам главы государства, только за прошедшую неделю Россия совершила массированные атаки, применив около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиабомб, а также примерно 60 ракет разных типов. Такая интенсивность обстрелов, подчеркнул он, еще раз доказывает важность своевременной поддержки со стороны международных партнеров.

Зеленский подчеркнул, что новые взносы в программу PURL, принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза, а также согласование значительного финансового пакета помощи ЕС объемом 90 миллиардов евро критически важны для укрепления обороноспособности Украины.

Он также отметил, что, несмотря на высокий показатель перехвата дронов, необходимо постоянно работать над его повышением. Особое внимание должно быть уделено усовершенствованию систем, способных эффективно противодействовать баллистическим угрозам. Президент подчеркнул, что каждая дополнительная ракета для систем ПВО — это спасенные жизни, защищенные города и сохраненная критическая инфраструктура.

Отдельно Зеленский напомнил о проблеме дефицита зенитно-ракетных комплексов Patriot, которая остается актуальной. По его словам, в случае затягивания войны потребность в вооружении будет только расти.

Кроме того, в преддверии очередного заседания в формате "Рамштайн" Украина достигла договоренностей с Бельгией и Испанией по усилению противовоздушной обороны и расширению поддержки авиации. Также идет сотрудничество с Германией в сфере разработки современных технологий ПВО, в частности связанных с использованием лазерных систем.  

Портал "Комментарии" уже писал , что Служба безопасности Украины провела масштабную операцию на объектах Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе и на военном аэродроме "Бельбек". В результате ударов был поврежден ряд важных целей, в том числе три корабля, боевой самолет и другие элементы военной инфраструктуры. Как считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, такие потери могут иметь серьезные кадровые последствия для российского командования.



