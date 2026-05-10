Росія вперше показала крилату ракету "Герань-5": що відомо про нову зброю (ФОТО)

На тлі військового параду 9 травня Росія вперше публічно продемонструвала нову крилату ракету "Герань-5", яку уже застосовували для ударів по території України. Експерти зазначають, що йдеться не про принципово нову розробку, а про чергову еволюцію вже відомих російських дронових систем.

Російська ракета "Герань-5". Фото з відкритих джерел

За інформацією Defense Express, ракета базується на технологічних рішеннях, які раніше використовувалися в Орловській області як пусковий майданчик. У відкритих джерелах її порівнюють із низкою аналогів, зокрема з українською FP-5 "Фламінго" та німецької V-1. Водночас різниця у характеристиках суттєва, адже "Герань-5" має значно меншу бойову частину близько 90 кг проти 1-тонної БЧ FP-5 та дальність польоту у межах 1000 км, що втричі менша за показники української ракети.

Аналітики звертають увагу, що конструкція ракети є результатом багаторівневого запозичення технологій. Ймовірно, Росія орієнтувалася на іранський дрон Karrar, який, у свою чергу, базується на американському MQM-107 Streaker. Така "ланцюгова адаптація" стала типовою для сучасних російських безпілотних систем.

"Герань-5" оснащена реактивним двигуном і здатна розвивати швидкість до 600 км/год. Це робить її складнішою ціллю для протиповітряної оборони, особливо у разі масованих атак. Окрему увагу експерти Defense Express приділяють озброєнню ракети. Серед можливих варіантів згадується ракета класу "повітря-повітря" Р-73. Також у конструкції використовуються китайські і західні компоненти.

Ракета "Герань-5"

Як вказує Сергій "Флеш" Бескрестнов, головна мета створення "Герань-5" — це пошук дешевої альтернативи крилатим ракетам та адаптація до нових українських засобів протидії.

