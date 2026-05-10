logo_ukra

BTC/USD

80824

ETH/USD

2321.82

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія вперше показала крилату ракету "Герань-5": що відомо про нову зброю (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія вперше показала крилату ракету "Герань-5": що відомо про нову зброю (ФОТО)

Росія вперше продемонструвала крилату ракету "Герань-5".

10 травня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На тлі військового параду 9 травня Росія вперше публічно продемонструвала нову крилату ракету "Герань-5", яку уже застосовували для ударів по території України. Експерти зазначають, що йдеться не про принципово нову розробку, а про чергову еволюцію вже відомих російських дронових систем.

Росія вперше показала крилату ракету "Герань-5": що відомо про нову зброю (ФОТО)

Російська ракета "Герань-5". Фото з відкритих джерел

За інформацією Defense Express, ракета базується на технологічних рішеннях, які раніше використовувалися в Орловській області як пусковий майданчик. У відкритих джерелах її порівнюють із низкою аналогів, зокрема з українською FP-5 "Фламінго" та німецької V-1. Водночас різниця у характеристиках суттєва, адже "Герань-5" має значно меншу бойову частину близько 90 кг проти 1-тонної БЧ FP-5 та дальність польоту у межах 1000 км, що втричі менша за показники української ракети.

Росія вперше показала крилату ракету ”Герань-5”: що відомо про нову зброю (ФОТО) - фото 2

Росія показала ракету "Герань-5"

Аналітики звертають увагу, що конструкція ракети є результатом багаторівневого запозичення технологій. Ймовірно, Росія орієнтувалася на іранський дрон Karrar, який, у свою чергу, базується на американському MQM-107 Streaker. Така "ланцюгова адаптація" стала типовою для сучасних російських безпілотних систем.

"Герань-5" оснащена реактивним двигуном і здатна розвивати швидкість до 600 км/год. Це робить її складнішою ціллю для протиповітряної оборони, особливо у разі масованих атак. Окрему увагу експерти Defense Express приділяють озброєнню ракети. Серед можливих варіантів згадується ракета класу "повітря-повітря" Р-73. Також у конструкції використовуються китайські і західні компоненти.

Росія вперше показала крилату ракету ”Герань-5”: що відомо про нову зброю (ФОТО) - фото 2

Ракета "Герань-5"

Як вказує Сергій "Флеш" Бескрестнов, головна мета створення "Герань-5" — це пошук дешевої альтернативи крилатим ракетам та адаптація до нових українських засобів протидії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вдарила по Україні новою ракетою. Що відомо про зброю.

Також "Коментарі" писали, що розкрито секретну зброю України від якої російські ракети безпорадні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://defence-ua.com/photo/u_rf_vpershe_pokazali_krilatu_raketu_geran_5_scho_vidomo_pro_tsju_zbroju_jakoju_vzhe_bili_po_ukrajini-449.html
Теги:

Новини

Всі новини