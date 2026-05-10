Россия впервые показала крылатую ракету "Герань-5": что известно о новом оружии (ФОТО)
НОВОСТИ

Россия впервые показала крылатую ракету "Герань-5": что известно о новом оружии (ФОТО)

Россия впервые продемонстрировала крылатую ракету "Герань-5".

10 мая 2026, 11:45
Slava Kot

На фоне военного парада 9 мая Россия впервые публично продемонстрировала новую крылатую ракету "Герань-5", уже применявшуюся для ударов по территории Украины. Эксперты отмечают, что речь идет не о принципиально новой разработке, а об очередной эволюции уже известных российских дроновых систем.

Российская ракета "Герань-5". Фото из открытых источников

По информации Defense Express, ракета базируется на технологических решениях, ранее использовавшихся в Орловской области в качестве пусковой площадки. В открытых источниках ее сравнивают с рядом аналогов, в том числе с украинским FP-5 "Фламинго" и немецким V-1. В то же время разница в характеристиках существенная, ведь "Герань-5" имеет значительно меньшую боевую часть около 90 кг против 1-тонной БЧ FP-5 и дальность полета в пределах 1000 км, что втрое меньше показателей украинской ракеты.

Аналитики обращают внимание, что конструкция ракеты является результатом многоуровневого заимствования технологий. Вероятно, Россия ориентировалась на иранский дрон Karrar, который, в свою очередь, базируется на американском MQM-107 Streaker. Такая "цепная адаптация" стала типичной для современных русских беспилотных систем.

"Герань-5" оснащена реактивным двигателем и способна развивать скорость до 600 км/ч. Это делает ее более сложной целью для противовоздушной обороны, особенно в случае массированных атак. Особое внимание эксперты Defense Express уделяют вооружению ракеты. Среди возможных вариантов упоминается ракета класса "воздух-воздух" Р-73. Также в конструкции используются китайские и западные компоненты.

Как указывает Сергей "Флэш" Бескрестнов, главная цель создания "Герань-5" — это поиск дешевой альтернативы крылатым ракетам и адаптация к новым украинским средствам противодействия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила по Украине новой ракетой. Что известно об оружии.

Также "Комментарии" писали, что раскрыто секретное оружие Украины от которого российские ракеты беспомощны.



Источник: https://defence-ua.com/photo/u_rf_vpershe_pokazali_krilatu_raketu_geran_5_scho_vidomo_pro_tsju_zbroju_jakoju_vzhe_bili_po_ukrajini-449.html
