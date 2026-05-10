Россия впервые показала крылатую ракету "Герань-5": что известно о новом оружии (ФОТО)

На фоне военного парада 9 мая Россия впервые публично продемонстрировала новую крылатую ракету "Герань-5", уже применявшуюся для ударов по территории Украины. Эксперты отмечают, что речь идет не о принципиально новой разработке, а об очередной эволюции уже известных российских дроновых систем.

По информации Defense Express, ракета базируется на технологических решениях, ранее использовавшихся в Орловской области в качестве пусковой площадки. В открытых источниках ее сравнивают с рядом аналогов, в том числе с украинским FP-5 "Фламинго" и немецким V-1. В то же время разница в характеристиках существенная, ведь "Герань-5" имеет значительно меньшую боевую часть около 90 кг против 1-тонной БЧ FP-5 и дальность полета в пределах 1000 км, что втрое меньше показателей украинской ракеты.

Аналитики обращают внимание, что конструкция ракеты является результатом многоуровневого заимствования технологий. Вероятно, Россия ориентировалась на иранский дрон Karrar, который, в свою очередь, базируется на американском MQM-107 Streaker. Такая "цепная адаптация" стала типичной для современных русских беспилотных систем.

"Герань-5" оснащена реактивным двигателем и способна развивать скорость до 600 км/ч. Это делает ее более сложной целью для противовоздушной обороны, особенно в случае массированных атак. Особое внимание эксперты Defense Express уделяют вооружению ракеты. Среди возможных вариантов упоминается ракета класса "воздух-воздух" Р-73. Также в конструкции используются китайские и западные компоненты.

Как указывает Сергей "Флэш" Бескрестнов, главная цель создания "Герань-5" — это поиск дешевой альтернативы крылатым ракетам и адаптация к новым украинским средствам противодействия.

