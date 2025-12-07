logo_ukra

Росія вперше атакувала "недоторканні" об'єкти в Україні: що означає нова тактика ударів
Росія вперше атакувала "недоторканні" об’єкти в Україні: що означає нова тактика ударів

РФ перейшла до нової тактики атак, завдавши ударів по критичних об’єктах залізниці, медичним складам та логістичним центрам

7 грудня 2025, 16:30
Автор:
Slava Kot

Slava Kot

Росія змінила підхід до повітряних атак проти України, вперше націлившись на об’єкти, які раніше вважалися недоторканними через їхню критичну роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Репке, аналізуючи масовану російську атаку 5 грудня.

Росія вперше атакувала "недоторканні" об’єкти в Україні: що означає нова тактика ударів

Наслідки удару РФ по вузловій станції Фастова

5 грудня Росія випустила по Україні 653 засоби повітряного ураження, зокрема понад 300 дронів Shahed, гіперзвукові ракети "Кинжал", північнокорейські KN-23, "Іскандери" та крилаті ракети "Калібр".

Як вказує BILD, один з головних ударів припав на вузлову станцію Фастова у Київській області. Раніше Росія системно била залізницями лише на сході України, однак, за словами Рьопке, атака поблизу столиці по вузловій залізничній інфраструктурі вказує, що РФ націлилась на "недоторкані" раніше об’єкти.

Крім того, перші зміни у російській тактиці стали помітними наприкінці листопада, саме тоді Росія почала переорієнтовувати удари на критичні логістичні центри, інфраструктуру поштових сервісів і об’єкти, відповідальні за медичне забезпечення. 

Наприклад, у Дніпрі серйозного удару зазнав сортувальний центр "Нової пошти". За свідченнями місцевих жителів, знищено десятки тисяч відправлень, зокрема й ті, що були призначені для українських військових: каски, тепловізори, прилади нічного бачення та інше обладнання. В іншому випадку, після удару по одному зі складів у Львові 600 медичних установ залишилися без необхідних матеріалів і медикаментів. Це суттєво ускладнило роботу лікарень у період активних бойових дій і загальної зростаючої потреби в медичній допомозі.

Як вказує BILD, це ще одна спроба Кремля завдати максимального удару по цивільному життю та дестабілізувати тил України. Однак, попри зміну тактики, для Росії енергетична інфраструктура залишається ключовим об’єктом атак. Унаслідок пошкодження мережі мешканці багатьох регіонів України вимушені жити по 12–16 годин на добу без електрики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Чехії озвучив похмурий прогноз щодо перемоги у війні в Україні.

Також "Коментарі" писали, що українські F-16 полюватимуть по-новому.



