Президент Чехії озвучив похмурий прогноз щодо перемоги у війні в Україні

Президент Чехії Петр Павел зробив одну з найпохмуріших оцінок майбутнього війни в Україні, заявивши, що програш Києва матиме катастрофічні наслідки не лише для України, але й для Європи та всієї системи західної безпеки.
Петр Павел. Фото з відкритих джерел
Петр Павел дав інтерв’ю The Sunday Times у Празькому замку, де у 1939 році Гітлер оголосив про створення "протекторату Богемії та Моравії". Чеський лідер провів історичну паралель між подіями сьогодення та політикою умиротворення напередодні Другої світової війни.
Павел наголосив, що будь-які спроби змусити Україну до невигідних домовленостей, зокрема чутки про нібито таємні переговори США й Росії щодо територіальних поступок, нагадують Мюнхенську угоду 1938 року. Тоді Захід поступився Гітлеру Судетами в обмін на фальшиві обіцянки миру.
За його словами, Захід не зрадив Україну, як Чехословаччину, однак не демонструє бажання захищати свої принципи.
Говорячи про загрозу для країн НАТО, Павел жорстко розкритикував слабку реакцію Альянсу на систематичні порушення повітряного простору російськими літаками й дронами. За його словами, ці інциденти не випадкові і є методичним діями Москви для перевірки меж дозволеного.
Чеський президент вважає, що після закінчення війни, Європа має створити новий договір подібний до Гельсінських угод 1975 року, однак лише після того, як Росія обмежить свою агресію та визнає територіальний суверенітет інших країн.
