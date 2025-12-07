У ВР назвали небезпеку мирних переговорів: чому зараз найгірший час для України

Нинішній етап війни є найбільш невигідним для України з погляду можливих мирних домовленостей. Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, у разі початку переговорів саме зараз Україна ризикує опинитися під тиском та отримати умови, які не відповідатимуть національним інтересам.

Роман Костенко. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко у коментарі "Суспільному" заявив, що нинішній момент є одним із найбільш проблемних для України в контексті можливих мирних перемовин.

"Я вважаю, що ми зараз перебуваємо в одній з найгірших позицій для переговорів за весь час війни. Нам потрібно було максимально тягнути час і покращувати позиції. Інакше нас просто примусять до того, чого ми не заслужили як нація", — вважає депутат.

Костенко зазначив, що хоча на фронті є складні напрямки, де російські війська намагаються прорвати оборону, ситуація не є критичною. Однак, за його словами, інформаційний і політичний фон навколо війни став значно складнішим. Костенко пояснив, що в США ситуацію навколо Покровська розглядають як визначальну. Американські сенатори фактично ототожнюють втрату міста з ситуацією на усьому Донбасі. Як наслідок, такий підхід суттєво впливає на готовність США підтримувати українську позицію на переговорах.

Ще одним чинником, який ускладнює переговорну позицію, став корупційний скандал в енергетиці.

"Друге — це корупційний скандал, який в нас був, і який нам також згадують: а дивіться, ви просите кошти, а самі там розкрадаєте, у вас крадуть, ви нічого не контролюєте, і у владі у вас величезна корупція", — пояснює нардеп.

Депутат переконаний, що поспішні мирні домовленості можуть призвести до нав’язування вигідних Росії умов, які не врахують інтересів українського народу. За його словами, "нас просто примусять до того, чого не заслужили ні ми як нація, ні наші солдати".

