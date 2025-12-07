В ВР назвали опасность мирных переговоров: почему сейчас самое плохое время для Украины

Рубрики
Нынешний этап войны наиболее невыгоден для Украины с точки зрения возможных мирных договоренностей. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. По его словам, в случае начала переговоров именно сейчас Украина рискует оказаться под давлением и получить условия, не отвечающие национальным интересам.
Роман Костенко. Фото из открытых источников
Роман Костенко в комментарии "Суспільному" заявил, что нынешний момент является одним из самых проблемных для Украины в контексте возможных мирных переговоров.
Костенко отметил, что хотя на фронте есть сложные направления, где российские войска пытаются прорвать оборону, ситуация не является критической. Однако, по его словам, информационный и политический фон вокруг войны стал гораздо сложнее. Костенко объяснил, что в США ситуацию вокруг Покровска рассматривают как определяющую. Американские сенаторы фактически отождествляют потерю города с ситуацией по всему Донбассу. Как следствие, такой подход оказывает существенное влияние на готовность США поддерживать украинскую позицию на переговорах.
Еще одним фактором, усложняющим переговорную позицию, стал коррупционный скандал в энергетике.
Депутат убежден, что поспешные мирные договоренности могут привести к навязыванию выгодных России условий, не учитывающих интересы украинского народа. По его словам, "нас просто принудят к тому, чего не заслужили ни мы как нация, ни наши солдаты".
