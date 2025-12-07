В ВР назвали опасность мирных переговоров: почему сейчас самое плохое время для Украины

Нынешний этап войны наиболее невыгоден для Украины с точки зрения возможных мирных договоренностей. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. По его словам, в случае начала переговоров именно сейчас Украина рискует оказаться под давлением и получить условия, не отвечающие национальным интересам.

Роман Костенко. Фото из открытых источников

Роман Костенко в комментарии "Суспільному" заявил, что нынешний момент является одним из самых проблемных для Украины в контексте возможных мирных переговоров.

"Я считаю, что мы сейчас находимся в одной из самых плохих позиций для переговоров за все время войны. Нам нужно было максимально тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто заставят к тому, чего мы не заслужили как нация", — считает депутат.

Костенко отметил, что хотя на фронте есть сложные направления, где российские войска пытаются прорвать оборону, ситуация не является критической. Однако, по его словам, информационный и политический фон вокруг войны стал гораздо сложнее. Костенко объяснил, что в США ситуацию вокруг Покровска рассматривают как определяющую. Американские сенаторы фактически отождествляют потерю города с ситуацией по всему Донбассу. Как следствие, такой подход оказывает существенное влияние на готовность США поддерживать украинскую позицию на переговорах.

Еще одним фактором, усложняющим переговорную позицию, стал коррупционный скандал в энергетике.

"Второе — это коррупционный скандал, который у нас был, и который нам также вспоминают: а смотрите, вы просите средства, а сами там разворовываете, у вас воруют, вы ничего не контролируете, и у власти у вас огромная коррупция", — объясняет нардеп.

Депутат убежден, что поспешные мирные договоренности могут привести к навязыванию выгодных России условий, не учитывающих интересы украинского народа. По его словам, "нас просто принудят к тому, чего не заслужили ни мы как нация, ни наши солдаты".

