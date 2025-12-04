Це димова завіса: що приховують переговори Путіна з представниками США

Переговори між представниками США та Росії щодо так званого "мирного плану" не є спробою досягти врегулювання, а лише "димовою завісою", що покриває справжні наміри Кремля. Про це заявив голова Київського безпекового форуму та експрем’єр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю Sky News.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Арсеній Яценюк заявив, що зустріч американської делегації з російським керівництвом у Москві не має нічого спільного з реальними мирними перемовинами. Яценюк наголошує, що якби Володимир Путін був справді зацікавлений у припиненні війни, він би оголосив безумовне перемир’я, а вже потім сідав за стіл переговорів. Однак, за його словами Кремль має іншу мету, а саме підкорення України.

Особливу небезпеку експрем’єр бачить у дискусіях про можливі територіальні поступки Києва. Яценюк назвав це пасткою Москви, яка буде хотіти більше.

"Путін вимагатиме ще чотири регіони України, які незаконно включені до російської конституції, вимагатиме повної демілітаризації України, відмови України від членства в НАТО і нейтрального статусу України", – зауважив Яценюк.

Яценюк закликає західних партнерів змістити акцент.

"Зараз ми ведемо переговори з нашими американськими друзями про те, на які поступки готова піти Україна. Та годі вже. Скажіть, які поступки готовий зробити Путін за цим столом переговорів", – вказує політик.

Окремо Яценюк попередив про глобальні наслідки у разі зменшення підтримки України з боку США. За його словами, це стане ударом по всьому Заходу і перевершить за масштабами наслідків виходу американських військ з Афганістану.

Експрем’єр наголошує, що успіх можливих реальних переговорів напряму залежить від сили України. Яценюк впевнений, що Вашингтон має надати Києву додаткові військові можливості, щоб примусити Путіна до поступок, а не навпаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що видання Der Spiegel оприлюднило стенограму розмови лідерів ЄС і Зеленського. Європейські керівники попереджають про ризик "зради України" з боку США та тиску на Київ.

Також "Коментарі" писали, що Путін розкрив нові деталі переговорів щодо мирного плану.