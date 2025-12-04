Це димова завіса: що приховують переговори Путіна з представниками США

Рубрики
Переговори між представниками США та Росії щодо так званого "мирного плану" не є спробою досягти врегулювання, а лише "димовою завісою", що покриває справжні наміри Кремля. Про це заявив голова Київського безпекового форуму та експрем’єр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю Sky News.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Арсеній Яценюк заявив, що зустріч американської делегації з російським керівництвом у Москві не має нічого спільного з реальними мирними перемовинами. Яценюк наголошує, що якби Володимир Путін був справді зацікавлений у припиненні війни, він би оголосив безумовне перемир’я, а вже потім сідав за стіл переговорів. Однак, за його словами Кремль має іншу мету, а саме підкорення України.
Особливу небезпеку експрем’єр бачить у дискусіях про можливі територіальні поступки Києва. Яценюк назвав це пасткою Москви, яка буде хотіти більше.
Яценюк закликає західних партнерів змістити акцент.
Окремо Яценюк попередив про глобальні наслідки у разі зменшення підтримки України з боку США. За його словами, це стане ударом по всьому Заходу і перевершить за масштабами наслідків виходу американських військ з Афганістану.
Експрем’єр наголошує, що успіх можливих реальних переговорів напряму залежить від сили України. Яценюк впевнений, що Вашингтон має надати Києву додаткові військові можливості, щоб примусити Путіна до поступок, а не навпаки.
