Это дымовой занавес: что скрывают переговоры Путина с представителями США

Переговоры между представителями США и России по так называемому "мирному плану" не являются попыткой достичь урегулирования, а лишь "дымовым занавесом", покрывающим истинные намерения Кремля. Об этом заявил глава Киевского форума безопасности и экс-премьер Украины Арсений Яценюк в интервью Sky News.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Арсений Яценюк заявил, что встреча американской делегации с российским руководством в Москве не имеет ничего общего с реальными мирными переговорами. Яценюк отмечает, что будь Владимир Путин действительно заинтересован в прекращении войны, он бы объявил безусловное перемирие, а уже потом садился за стол переговоров. Однако, по его словам, Кремль имеет другую цель, а именно покорение Украины.

Особую опасность экс-премьер видит в дискуссиях о возможных территориальных уступках Киева. Яценюк назвал это ловушкой Москвы, которая будет хотеть больше.

"Путин потребует еще четыре региона Украины, которые незаконно включены в российскую конституцию, потребуют полной демилитаризации Украины, отказа Украины от членства в НАТО и нейтрального статуса Украины", — отметил Яценюк.

Яценюк призывает западных партнеров сместить акцент.

"Сейчас мы ведем переговоры с нашими американскими друзьями о том, на какие уступки готова пойти Украина. Да уж нет. Скажите, какие уступки готов сделать Путин за этим столом переговоров", – указывает политик.

Отдельно Яценюк предупредил о глобальных последствиях при уменьшении поддержки Украины со стороны США. По его словам, это станет ударом по всему Западу и превзойдет по масштабам последствия выхода американских войск из Афганистана.

Экс-премьер отмечает, что успех возможных реальных переговоров напрямую зависит от силы Украины. Яценюк уверен, что Вашингтон должен предоставить Киеву дополнительные военные возможности, чтобы принудить Путина к уступкам, а не наоборот.

