Президент Чехии озвучил мрачный прогноз о победе в войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел сделал одну из самых мрачных оценок будущего войны в Украине, заявив, что проигрыш Киева будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для Европы и всей системы западной безопасности.

Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел дал интервью The Sunday Times в Пражском замке, где в 1939 году Гитлер объявил о создании "протектората Богемии и Моравии". Чешский лидер провел историческую параллель между событиями сегодняшнего дня и политикой умиротворения накануне Второй мировой войны.

Павел подчеркнул, что любые попытки заставить Украину к невыгодным договоренностям, в частности, слухи о якобы тайных переговорах США и России по территориальным уступкам, напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года. Тогда Запад уступил Гитлеру Судеты в обмен на фальшивые обещания мира.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем. Тот же нарратив использует Владимир Путин", — сказал Павел указывая, что Кремль ведет войну якобы для "защиты россиян", как это делал и Гитлер по "защите немецкого меньшинства".

По его словам, Запад не предал Украину, как Чехословакию, однако не демонстрирует желание защищать свои принципы.

Говоря об угрозе для стран НАТО, Павел подверг жесткой критике слабую реакцию Альянса на систематические нарушения воздушного пространства российскими самолетами и дронами. По его словам, эти инциденты не случайны и являются методическими действиями Москвы для проверки границ разрешенного.

"Я считаю, что наступит момент, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотников. Россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое", — уверяет Павел.

Чешский президент считает, что после окончания войны, Европа должна создать новый договор подобный Хельсинкским соглашениям 1975 года, однако только после того, как Россия ограничит свою агрессию и признает территориальный суверенитет других стран.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть", – уверяет Павел.

