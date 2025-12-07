logo

Россия впервые атаковала "неприкосновенные" объекты в Украине: что означает новая тактика ударов

РФ перешла к новой тактике атак, нанеся удары по критическим объектам железной дороги, медицинским складам и логистическим центрам.

7 декабря 2025, 16:30
Россия изменила подход к воздушным атакам против Украины, впервые нацелившись на объекты, ранее считавшиеся неприкосновенными из-за их критической роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Репке, анализируя массированную российскую атаку 5 декабря.

Россия впервые атаковала "неприкосновенные" объекты в Украине: что означает новая тактика ударов

Последствия удара РФ по узловой станции Фастова

5 декабря Россия выпустила по Украине 653 средства воздушного поражения, в том числе более 300 дронов Shahed, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

Как указывает BILD, один из главных ударов пришелся на узловую станцию Фастова в Киевской области. Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины, однако, по словам Репке, атака вблизи столицы по узловой железнодорожной инфраструктуре указывает, что РФ нацелилась на "нетронутые" ранее объекты.

Кроме того, первые изменения в российской тактике стали заметны в конце ноября, тогда Россия начала переориентировать удары на критические логистические центры, инфраструктуру почтовых сервисов и объекты, ответственные за медицинское обеспечение.

Например, в Днепре серьезный удар получил сортировочный центр "Новой почты". По свидетельствам местных жителей, уничтожены десятки тысяч отправлений, в том числе и предназначенные для украинских военных: каски, тепловизоры, приборы ночного видения и другое оборудование. В другом случае после удара по одному из складов во Львове 600 медицинских учреждений остались без необходимых материалов и медикаментов. Это существенно усложнило работу больниц в период активных боевых действий и общей растущей потребности в медицинской помощи.

Как указывает BILD, это еще одна попытка Кремля нанести максимальный удар по гражданской жизни и дестабилизировать тыл Украины. Однако, несмотря на смену тактики, для России энергетическая инфраструктура остается ключевым объектом атак. В результате повреждения сети жители многих регионов Украины вынуждены жить по 12-16 часов в сутки без электричества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии озвучил мрачный прогноз победы в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинские F-16 будут охотиться по-новому.



