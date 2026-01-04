Росія використовує нову тактику захоплення міст: в України можуть бути серйозні проблеми

Російська армія змінює підходи до ведення війни в Україні, поступово відмовляючись від масованих механізованих штурмів на користь більш повільної, але системної тактики виснаження. Бої за Покровськ стали полігоном для нової оперативної схеми, яку Кремль уже намагається масштабувати на інші ділянки фронту. Про це пише провідний аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос у статті The Washington Post.

Українські військові. Фото: PAP/Yevhen Titov

Жорж Баррос вказує, що хоча захоплення Покровська саме по собі не дасть Росії вирішальних тактичних переваг, спосіб, у який Москва намагається взяти місто, сигналізує про небезпечну еволюцію російської воєнної доктрини. Якщо цю модель не зупинити, Україна може зіткнутися з серйозними проблемами в найближчій та середньостроковій перспективі.

Після окупації Авдіївки Покровськ став пріоритетною ціллю для російського командування. Однак ціна просування виявилася надзвичайно високою. За даними ISW, з жовтня 2023 року до літа 2024 року російські війська втратили в районі Покровська понад 1000 одиниць бронетехніки та більш ніж 500 танків. Це масштаб втрат, який еквівалентний щонайменше п’яти дивізіям.

Саме ці втрати змусили росіян змінити тактику. Масові механізовані штурми поступилися інфільтрації малих піхотних і диверсійних груп. Наступ став повільнішим і менш помітним, але не менш кривавим. У жовтні 2025 року війська РФ змогли захопити лише близько 30 квадратних кілометрів, втративши при цьому до 25 тисяч військових.

Ключовим елементом нової російської стратегії стало системне знищення логістики. За словами Барроса, перед безпосереднім тиском на місто росіяни намагаються за допомогою дронів і ударів середньої дальності паралізувати залізничні та автомобільні шляхи постачання ЗСУ. Лише після цього в бій заходять піхотні штурмові групи.

"Здатність Росії послаблювати позиції українських захисників на полі бою ударами середньої дальності є тривожним явищем", — вважає аналітик.

Баррос попереджає, що така модель може значно ускладнити оборону великих і добре укріплених міст Донбасу, зокрема Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Втрата або обмеження доступу до критично важливих транспортних артерій здатна поступово послабити українську оборону навіть без масштабних проривів.

Показовим сигналом такої тактики росіян Баррос називає перекриття залізничного сполучення з Краматорськом у листопаді, ймовірно, саме через загрозу російських дронів.

На думку експерта з ISW, ключ до протидії цій схемі росіян полягає у розвитку ефективної боротьби з безпілотниками, зокрема засобів ураження на відстані 60–100 км від лінії фронту. Водночас цього буде недостатньо без системної західної підтримки.

За його словами, Україна потребує стабільних поставок артилерії, ракет і розвідданих. Без цього Кремль і надалі зберігатиме ініціативу, а будь-які дипломатичні зусилля залишатимуться малоефективними. Як підсумовує Баррос, адміністрація Дональда Трампа не зможе досягти реального прогресу в переговорах, доки російський наступ не буде повністю зупинено

