Россия использует новую тактику захвата городов: у Украины могут быть серьезные проблемы

Российская армия меняет подходы к ведению войны в Украине, постепенно отказываясь от массированных механизированных штурмов в пользу более медленной, но системной тактики истощения. Бои за Покровск стали полигоном для новой оперативной схемы, которую Кремль пытается масштабировать на другие участки фронта. Об этом пишет ведущий аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос в статье The Washington Post.

Украинские военные. Фото: PAP/Yevhen Titov

Жорж Баррос указывает, что хотя захват Покровска сам по себе не даст России решающих тактических преимуществ, способ, которым Москва пытается взять город, сигнализирует об опасной эволюции российской военной доктрины. Если эту модель не остановить, Украина может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшей и среднесрочной перспективе.

После оккупации Авдеевки Покровск стал приоритетной целью российского командования. Однако цена продвижения оказалась очень высокой. По данным ISW, с октября 2023 года по лето 2024 года российские войска потеряли в районе Покровска более 1000 единиц бронетехники и более 500 танков. Это масштаб потерь, эквивалентный не менее пяти дивизиям.

Именно эти потери заставили россиян сменить тактику. Массовые механизированные штурмы уступили инфильтрацию малых пехотных и диверсионных групп. Наступление стало более медленным и менее заметным, но не менее кровавым. В октябре 2025 года войска РФ смогли захватить всего около 30 квадратных километров, потеряв при этом до 25 тысяч военных.

Ключевым элементом новой российской стратегии явилось системное уничтожение логистики. По словам Барроса, перед непосредственным давлением на город россияне пытаются с помощью дронов и ударов средней дальности парализовать железнодорожные и автомобильные пути поставки ВСУ. Лишь после этого в бой заходят пехотные штурмовые группы.

"Способность России ослаблять позиции украинских защитников на поле боя ударами средней дальности является тревожным явлением", – считает аналитик.

Баррос предупреждает, что такая модель может значительно усложнить оборону больших и хорошо укрепленных городов Донбасса, в частности, Славянская, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Утрата или ограничение доступа к критически важным транспортным артериям способно постепенно ослабить украинскую оборону даже без масштабных прорывов.

Показательным сигналом такой тактики россиян Баррос называет перекрытие железнодорожного сообщения с Краматорском в ноябре, вероятно именно из-за угрозы российских дронов.

По мнению эксперта ISW, ключ к противодействию этой схеме россиян состоит в развитии эффективной борьбы с беспилотниками, в том числе средств поражения на расстоянии 60–100 км от линии фронта. В то же время, этого будет недостаточно без системной западной поддержки.

По его словам, Украина нуждается в стабильных поставках артиллерии, ракет и разведданных. Без этого Кремль будет и дальше сохранять инициативу, а любые дипломатические усилия будут оставаться малоэффективными. Как заключает Баррос, администрация Дональда Трампа не сможет добиться реального прогресса в переговорах, пока российское наступление не будет полностью остановлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали худший сценарий мирного плана для РФ.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовится к новому наступлению.