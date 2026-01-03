На Заході назвали найгірший сценарій мирного плану для РФ

Вперше за багато років з'явилися реальні основи для обережного оптимізму щодо завершення війни Росії проти України. Вже 2026 року Київ може отримати справедливий та стійкий світ. Про це пише оглядач британського видання The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, заяви екс-президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода щодо України готова на 95%, викликали нервову реакцію в Москві. Вона виявилася у традиційній для Кремля формі — через грубу дезінформацію та сумнівні наративи. Як приклад аналітик наводить історію про нібито атаку одного з "палаців Путіна" десятками безпілотників, яку в ЦРУ розцінили як операцію під хибним прапором.

Бреттон-Гордон зазначає, що подібні спроби зірвати переговорний процес починають давати зворотний ефект: навіть у Росії зростає недовіра до офіційної версії подій. При цьому Володимир Путін, на думку автора, прагне вбити клин між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, проте сьогодні американський політик набагато менш сприйнятливий до маніпуляцій Кремля.

Особливе занепокоєння Москви викликає обговорення довгострокових гарантій безпеки США та НАТО на строк до 15 років, а також можливу присутність західних військ в Україні. Аналітик називає це "найгіршим сценарієм" для Путіна, який неможливо уявити інакше як стратегічну поразку Росії.

Додатковий тиск на Кремль чинять економічні чинники: ймовірність репарацій, можлива конфіскація заморожених російських активів на суму близько 200 млрд доларів та падіння цін на нафту нижче 60 доларів за барель. На цьому тлі російська економіка виглядає дедалі вразливішою.

Незважаючи на побоювання ядерної ескалації, ядерна риторика Москви помітно ослабла. На думку Бреттон-Гордона, це свідчить про те, що такі загрози більше не лякають Захід. Якщо тиск на Кремль збережеться, 2026 справді може принести Україні довгоочікуваний світ.

