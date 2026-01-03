На Западе назвали худший сценарий мирного плана для РФ

Впервые за многие годы появились реальные основания для осторожного оптимизма в отношении завершения войны России против Украины. Уже в 2026 году Киев может получить справедливый и устойчивый мир. Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение по Украине готово на 95%, вызвали нервную реакцию в Москве. Она проявилась в традиционной для Кремля форме — через грубую дезинформацию и сомнительные нарративы. В качестве примера аналитик приводит историю о якобы атаке одного из "дворцов Путина" десятками беспилотников, которую в ЦРУ расценили как операцию под ложным флагом.

Бреттон-Гордон отмечает, что подобные попытки сорвать переговорный процесс начинают давать обратный эффект: даже внутри России растет недоверие к официальной версии событий. При этом Владимир Путин, по мнению автора, стремится вбить клин между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако сегодня американский политик гораздо менее восприимчив к манипуляциям Кремля.

Особое беспокойство Москвы вызывает обсуждение долгосрочных гарантий безопасности США и НАТО сроком до 15 лет, а также возможное присутствие западных войск в Украине. Аналитик называет это "худшим сценарием" для Путина, который невозможно представить иначе как стратегическое поражение России.

Дополнительное давление на Кремль оказывают экономические факторы: вероятность репараций, возможная конфискация замороженных российских активов на сумму около 200 млрд долларов и падение цен на нефть ниже 60 долларов за баррель. На этом фоне российская экономика выглядит все более уязвимой.

Несмотря на сохраняющиеся опасения ядерной эскалации, ядерная риторика Москвы заметно ослабла. По мнению Бреттон-Гордона, это свидетельствует о том, что подобные угрозы больше не пугают Запад. Если давление на Кремль сохранится, 2026 год действительно может принести Украине долгожданный мир.

Читайте также на портале "Комментарии" - россияне уже в отчаянии: как ВСУ серьезно "обули" армию РФ в 2025 году.



