Россияне уже в отчаянии: как ВСУ серьезно "обули" армию РФ в 2025 году

Кравцев Сергей
Российским войскам в 2025 году удалось оккупировать 0,72% всей территории Украины. По сравнению с предыдущими годами войны, прошлый был действительно сложным. Однако оценивать этот результат можно с нескольких сторон. Сумели ли ВСУ серьезно подкосить армию РФ в 2025 году? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 "Канала" отметил, что каждый для себя должен решать, как оценивать эти российские продвижения. В то же время, украинским военным удалось в 2025 году нейтрализовать наступления врага.
Тимочко акцентировал, что в военном измерении, учитывая ресурс, который россияне привлекли, это стратегический провал.
По его словам, важно также не забывать, по его мнению, враг планирует превратить в руину всю территорию Украины с ее миллионами населения, с сотнями тысяч квадратных километров земли и с тысячами больших и малых населенных пунктов.
Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью "Телеграфу", что 2025 стал годом, когда Украина имела возможность системно продолжать истощение России. И это истощение будет иметь результат в 2026 году, поскольку повлияет на способность Кремля вести войну.
Александр Коваленко отметил, что Купянская операция также показала, насколько сильно россияне зависят от этой лжи. С ее помощью они влияют не только на "внутреннего потребителя информационного фастфуда", но и на международную арену.
По его мнению, это действительно отчаяние, потому что все эти "великие победы", о которых говорят Путин, Герасимов или Белоусов, не имеют никакого масштабного влияния даже на президента США Дональда Трампа.
