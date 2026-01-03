Россияне уже в отчаянии: как ВСУ серьезно "обули" армию РФ в 2025 году

Российским войскам в 2025 году удалось оккупировать 0,72% всей территории Украины. По сравнению с предыдущими годами войны, прошлый был действительно сложным. Однако оценивать этот результат можно с нескольких сторон. Сумели ли ВСУ серьезно подкосить армию РФ в 2025 году? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В РФ стратегический провал

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 "Канала" отметил, что каждый для себя должен решать, как оценивать эти российские продвижения. В то же время, украинским военным удалось в 2025 году нейтрализовать наступления врага.

Тимочко акцентировал, что в военном измерении, учитывая ресурс, который россияне привлекли, это стратегический провал.

"Но, если рассматривать в человеческом и государственном измерении, это наша территория, наши люди, граждане, которые на этих территориях жили, и это разрушенное имущество на миллиарды долларов", – пояснил военный эксперт.

По его словам, важно также не забывать, по его мнению, враг планирует превратить в руину всю территорию Украины с ее миллионами населения, с сотнями тысяч квадратных километров земли и с тысячами больших и малых населенных пунктов.

"В то же время должны понимать, что боремся с врагом на самом деле очень эффективно. В 2025 году смогли окружать, отрезать русские войска. Такого за эту войну не смог сделать противник", – заметил эксперт.

На тактическом уровне то, что удалось россиянам нельзя назвать продвижением

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью "Телеграфу", что 2025 стал годом, когда Украина имела возможность системно продолжать истощение России. И это истощение будет иметь результат в 2026 году, поскольку повлияет на способность Кремля вести войну.

"В конце 2025 года мы также имели возможность нанести серьезный удар по репутации российских окупантов благодаря Купянску. Операция в Купянске четко продемонстрировала уровень лжи, которую генерирует российская сторона", — подчеркнул эксперт.

Александр Коваленко отметил, что Купянская операция также показала, насколько сильно россияне зависят от этой лжи. С ее помощью они влияют не только на "внутреннего потребителя информационного фастфуда", но и на международную арену.

"Когда же провалились их "эпические" заявления по поводу захвата Купянска, они вообще перешли к откровенной генерации фейков. Мол, коварные украинцы, говорящие о мире и встречающиеся с Дональдом Трампом, якобы пытались атаковать и убить Путина в его резиденции на Урале".

По его мнению, это действительно отчаяние, потому что все эти "великие победы", о которых говорят Путин, Герасимов или Белоусов, не имеют никакого масштабного влияния даже на президента США Дональда Трампа.

"На тактическом уровне это можно назвать продвижением, но на оперативно-тактическом, а тем более на стратегическом – нет. Недаром в свое время Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром", – заметил Коваленко.

