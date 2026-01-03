Росіяни вже у розпачі: як ЗСУ серйозно "взули" армію РФ у 2025 році

Рубрики
Кравцев Сергей
Російським військам у 2025 році вдалося окупувати 0,72% від усієї території України. Порівняно з попередніми роками війни, минулий був насправді складним. Проте оцінювати цей результат можна з кількох боків. Чи зуміли ЗСУ серйозно підкосити армію РФ у 2025 році? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 "Каналу" зазначив, що кожен для себе має вирішувати, як оцінювати ці російські просування. Водночас українським військовим вдалося у 2025 році нейтралізувати наступи ворога.
Тимочко акцентував, що у військовому вимірі, враховуючи ресурс, який росіяни залучили, це є стратегічним провалом.
За його словами, важливо також не забувати, на його думку, що ворог планує перетворити у руїну всю територію України з її мільйонами населення, з сотнями тисяч квадратних кілометрів землі та з тисячами великих і малих населених пунктів.
Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що 2025 рік став роком, коли Україна мала можливість системно продовжувати виснаження Росії. І це виснаження матиме свій результат у 2026 році, оскільки вплине на здатність Кремля вести війну.
Олександр Коваленко зазначив, що Куп’янська операція також показала, наскільки сильно росіяни залежать від цієї брехні. За її допомогою вони впливають не лише на "внутрішнього споживача інформаційного фастфуду", а й на міжнародну арену.
На його думку, це справді відчай, тому що всі ці "великі перемоги", про які говорять Путін, Герасимов чи Білоусов, не мають жодного масштабного впливу, навіть на президента США Дональда Трампа.
