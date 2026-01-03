Росіяни вже у розпачі: як ЗСУ серйозно "взули" армію РФ у 2025 році

Російським військам у 2025 році вдалося окупувати 0,72% від усієї території України. Порівняно з попередніми роками війни, минулий був насправді складним. Проте оцінювати цей результат можна з кількох боків. Чи зуміли ЗСУ серйозно підкосити армію РФ у 2025 році? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У РФ стратегічний провал

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 "Каналу" зазначив, що кожен для себе має вирішувати, як оцінювати ці російські просування. Водночас українським військовим вдалося у 2025 році нейтралізувати наступи ворога.

Тимочко акцентував, що у військовому вимірі, враховуючи ресурс, який росіяни залучили, це є стратегічним провалом.

"Але, якщо розглядати у людському і державницькому вимірі, це – наша територія, наші люди, громадяни, які на цих територіях жили, і це зруйноване майно на мільярди доларів", – пояснив військовий експерт.

За його словами, важливо також не забувати, на його думку, що ворог планує перетворити у руїну всю територію України з її мільйонами населення, з сотнями тисяч квадратних кілометрів землі та з тисячами великих і малих населених пунктів.

"Водночас маємо розуміти, що боремося з ворогом насправді дуже ефективно. У 2025 році змогли оточувати, відрізати російські війська. Такого за цю війну не зміг зробити противник", – зауважив експерт.

На тактичному рівні те, що вдалося росіянам не можна назвати просуванням

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що 2025 рік став роком, коли Україна мала можливість системно продовжувати виснаження Росії. І це виснаження матиме свій результат у 2026 році, оскільки вплине на здатність Кремля вести війну.

"Наприкінці 2025 року ми також мали можливість завдати серйозного удару по репутації російських окупантів завдяки Куп’янську. Операція в Куп’янську чітко продемонструвала рівень брехні, яку генерує російська сторона", — підкреслив експерт.

Олександр Коваленко зазначив, що Куп’янська операція також показала, наскільки сильно росіяни залежать від цієї брехні. За її допомогою вони впливають не лише на "внутрішнього споживача інформаційного фастфуду", а й на міжнародну арену.

"Коли ж провалилися їхні "епічні" заяви з приводу захоплення Куп’янська, вони взагалі перейшли до відвертої генерації фейків. Мовляв, підступні українці, які говорять про мир і зустрічаються з Дональдом Трампом, нібито намагалися атакувати та вбити Путіна в його резиденції на Уралі. Це була ознака відчаю", – пояснив оглядач.

На його думку, це справді відчай, тому що всі ці "великі перемоги", про які говорять Путін, Герасимов чи Білоусов, не мають жодного масштабного впливу, навіть на президента США Дональда Трампа.

"На тактичному рівні це можна назвати просуванням, але на оперативно-тактичному, а тим більше на стратегічному – ні. Недарма свого часу Дональд Трамп назвав Росію "паперовим тигром", – зауважив Коваленко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — де окупанти намагаються накопичити сили для штурму: десантники зробили заяву.



