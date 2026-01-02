Де окупанти намагаються накопичити сили для штурму: десантники зробили заяву

Російські загарбницькі війська безуспішно намагаються накопичити сили для подальшого штурму селища Гришине, що розташовано біля Покровська у Донецькій області. Як інформує портал "Коментарі", про це у Telegram повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією десантників, противник намагався використати логістичний шлях між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил. Для цього ворог залучив понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автомобільний транспорт.

Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів.

Зокрема, прицільні удари було завдано із застосуванням реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS. Іншу частину техніки Сили оборони виявили та уразили безпосередньо в південно-східних околицях міста, коли російські військові намагалися знайти укриття.

За наявною інформацією, у цьому районі діяли підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

"Мета противника — наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а у подальшому — здійснити штурм Гришиного", — йдеться у заяві 7 корпусу.

Також на опублікованому відео зафіксовано ураження військових РФ дронами та артилерією.

