Росія воюватиме довго: розвідка дізнавалася про важливий нюанс

Країна-агресор вже навіть не маскує військову підготовку підростаючого покоління під соціальні та освітні ініціативи. Дітей в РФ навчають керувати безпілотниками і не лише. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби зовнішньої розвідки України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Розвідка встановила, що управління безпілотниками планують включити до нормативів всеросійського комплексу ГТО ("готовий до праці та оборони") – цю програму позиціонують як систему фізичного виховання дітей.

Також у Росії заявили про підготовку нової системи оцінки фізичного стану дітей, у якій один із ключових елементів пов'язаний з їхньою майбутньою готовністю до військової служби. Фактично показники фізичного розвитку починають співвідноситися із придатністю до армії, що розмиває кордон між оздоровленням та військовою мобілізацією.

Одночасно путінський режим оголосив про намір посилити державний контроль за військово-спортивною підготовкою неповнолітніх, прирівнявши таку діяльність до освітньої.

На регіональному рівні ці процеси набувають показового характеру. Елементи мілітаризації інтегруються навіть у святкові заходи: дітей катають на бойовій техніці, допускають до стрілянини з вогнепальної зброї, а новорічні персонажі приїжджають до дітей на танках.

Військова символіка стає частиною дитячого простору та повсякденного середовища.

