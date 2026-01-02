logo_ukra

Росія воюватиме довго: розвідка дізнавалася про важливий нюанс

Служби зовнішньої розвідки України повідомляє, що в Росії заявили про підготовку нової системи оцінки фізичного стану дітей, в якій один із ключових елементів пов'язаний з їхньою майбутньою готовністю до військової служби.

Країна-агресор вже навіть не маскує військову підготовку підростаючого покоління під соціальні та освітні ініціативи. Дітей в РФ навчають керувати безпілотниками і не лише. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби зовнішньої розвідки України.

Розвідка встановила, що управління безпілотниками планують включити до нормативів всеросійського комплексу ГТО ("готовий до праці та оборони") – цю програму позиціонують як систему фізичного виховання дітей.

Також у Росії заявили про підготовку нової системи оцінки фізичного стану дітей, у якій один із ключових елементів пов'язаний з їхньою майбутньою готовністю до військової служби. Фактично показники фізичного розвитку починають співвідноситися із придатністю до армії, що розмиває кордон між оздоровленням та військовою мобілізацією.

Одночасно путінський режим оголосив про намір посилити державний контроль за військово-спортивною підготовкою неповнолітніх, прирівнявши таку діяльність до освітньої.

На регіональному рівні ці процеси набувають показового характеру. Елементи мілітаризації інтегруються навіть у святкові заходи: дітей катають на бойовій техніці, допускають до стрілянини з вогнепальної зброї, а новорічні персонажі приїжджають до дітей на танках.

Військова символіка стає частиною дитячого простору та повсякденного середовища.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін поплатився за "СВО": чомусь раптом згадав про тероризм.




