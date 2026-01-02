logo

Война с Россией Россия будет воевать долго: разведка узнавала важный нюанс
НОВОСТИ

Россия будет воевать долго: разведка узнавала важный нюанс

Службы внешней разведки Украины сообщает, что в России заявили о подготовке новой системы оценки физического состояния детей, в которой один из ключевых элементов связан с их будущей готовностью к военной службе

2 января 2026, 09:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор уже даже не маскирует военную подготовку подрастающего поколения под социальные и образовательные инициативы. Детей в РФ обучают управлять беспилотниками и не только. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки Украины.

Россия будет воевать долго: разведка узнавала важный нюанс

Российские войска. Фото: из открытых источников

Разведка установила, что управление беспилотниками планируют включить в нормативы всероссийского комплекса ГТО ("готов к труду и обороне") — эту программу позиционируют как систему физического воспитания детей.

Также в России заявили о подготовке новой системы оценки физического состояния детей, в которой один из ключевых элементов связан с их будущей готовностью к военной службе. Фактически показатели физического развития начинают соотноситься с пригодностью к армии, что размывает границу между оздоровлением и военной мобилизацией.

Одновременно путинский режим объявил о намерении усилить государственный контроль над военно-спортивной подготовкой несовершеннолетних, приравняв такую деятельность к образовательной.

На региональном уровне эти процессы приобретают показательный характер. Элементы милитаризации интегрируются даже в праздничные мероприятия: детей катают на боевой технике, допускают к стрельбе из огнестрельного оружия, а новогодние персонажи приезжают к детям на танках.

Военная символика становится частью детского пространства и повседневной среды.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Суспильне".

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поплатился за "СВО": почему вдруг вспомнил о терроризме.




