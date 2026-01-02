Российские захватнические войска безуспешно пытаются накопить силы для дальнейшего штурма поселка Гришино, расположенного у Покровска в Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает 7-й корпус десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации десантников, противник пытался использовать логистический путь между Шевченко и Покровском для аккумуляции дополнительных сил. Для этого враг привлек более 30 единиц легкой техники, в том числе мотоциклы, баги и автомобильный транспорт.

Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШУ уничтожили часть техники еще во время марша окупантов.

В частности, прицельные удары были нанесены с применением реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Другую часть техники Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно на юго-восточных окраинах города, когда российские военные пытались найти укрытие.

По имеющейся информации, в этом районе действовали подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

"Цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем – совершить штурм Гришиного", – говорится в заявлении 7 корпуса.

Также на опубликованном видео зафиксировано поражение военных РФ дронами и артиллерией.

Читайте на портале "Комментарии" — последние несколько дней российские оккупационные войска снизили штурмовую активность на Сумщине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор уже даже не маскирует военную подготовку подрастающего поколения под социальные и образовательные инициативы. Детей в РФ учат управлять беспилотниками и не только. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки Украины.



