Росія готується до нового наступу: в ЗСУ зробили заяву

У Харківській, Луганській та Сумській областях фіксується певне зниження інтенсивності бойових дій.

Ситуація на фронті. Фото: з відкритих джерел

Водночас російські війська активно проводять перегрупування, що може свідчити про підготовку до нових наступальних дій уже на початку року. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, у зоні відповідальності УОС нині спостерігається менша кількість атак порівняно з ситуацією кількатижневої давнини. Однак противник не припиняє спроб змінити конфігурацію сил, регулярно здійснює перегрупування та намагається проникати на окремі ділянки оборони.

Трегубов зазначив, що такі дії можуть бути частиною підготовки російських підрозділів до подальшого наступу, ймовірно, вже у січні.

Водночас він наголосив, що говорити про повне затишшя на цих напрямках не доводиться. Обстріли мирних населених пунктів тривають, зокрема і Харкова. Підполковник зауважив, що навіть під час його перебування в місті неподалік пролунав вибух.

"Ми бачимо, що росіяни аж ніяк не сидять тихо. Але станом на зараз інтенсивність бойових дій трішки сповільнилася, що явно пов'язано з підготовкою до нових "зустрічей" у новому році", — сказав Трегубов.

Як повідомляв портал "Коментарі", з прикордонних населених пунктів Чернігівської області, для яких наприкінці 2025 року запровадили обов’язкову евакуацію, розпочали вивезення мешканців.

Йдеться про невеликі населені пункти, які розташовані найближче до державного кордону. Переважна частина людей, які залишалися у прикордонних районах, — це літні мешканці, прив’язані до власних домівок, городів і господарств. Евакуйовані можуть самостійно обирати місце проживання, однак у межах області влада гарантує житло, соціальну підтримку та можливість влаштувати дітей до дитячих садків. За потреби людям пропонують модульні будинки, гуртожитки або приватні оселі з наявної бази даних, а окремі громади навіть викуповують житло для переселенців.