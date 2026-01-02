Россия готовится к новому наступлению: в ВСУ сделали заявление

В Харьковской, Луганской и Сумской областях фиксируется снижение интенсивности боевых действий.

Ситуация на фронте. Фото: из открытых источников

В то же время, российские войска активно проводят перегруппировку, что может свидетельствовать о подготовке к новым наступательным действиям уже в начале года. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

По его словам, в зоне ответственности ГОС сейчас наблюдается меньшее количество атак по сравнению с ситуацией недельной давности. Однако противник не прекращает попыток изменить конфигурацию сил, регулярно осуществляет перегруппировку и пытается проникать на отдельные участки обороны.

Трегубов отметил, что такие действия могут являться частью подготовки российских подразделений к дальнейшему наступлению, вероятно, уже в январе.

В то же время он подчеркнул, что говорить о полном затишье в этих направлениях не приходится. Обстрелы мирных населенных пунктов продолжаются, в том числе и Харьков. Подполковник отметил, что даже во время его пребывания в городе неподалеку произошел взрыв.

"Мы видим, что россияне отнюдь не сидят тихо. Но на сегодня интенсивность боевых действий немного замедлилась, что явно связано с подготовкой к новым "встречам" в новом году", — сказал Трегубов.

Как сообщал портал "Комментарии", с приграничных населенных пунктов Черниговской области, для которых в конце 2025 года была введена обязательная эвакуация, начали вывоз жителей.

Речь идет о небольших населенных пунктах, расположенных ближе к государственной границе. Подавляющая часть людей, которые оставались в приграничных районах, — это пожилые жители, привязанные к своим домам, огородам и хозяйствам. Эвакуированные могут самостоятельно выбирать место жительства, однако в пределах области власти гарантируют жилье, социальную поддержку и возможность устроить детей в детские сады. При необходимости людям предлагают модульные дома, общежития или частные дома из имеющейся базы данных, а отдельные общины даже выкупают жилье для переселенцев.