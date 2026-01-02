Війна може увірватися до нової область: на Чернігівщині почали вивозити людей

З прикордонних населених пунктів Чернігівської області, для яких наприкінці 2025 року запровадили обов’язкову евакуацію, розпочали вивезення мешканців.

Обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини (фото з відкритих джерел)

евакуації на Чернігівщині вже розпочався: мешканців трьох прикордонних сіл із затвердженого переліку вже почали вивозити. Йдеться про невеликі населені пункти, які розташовані найближче до державного кордону.

Переважна частина людей, які залишалися у прикордонних районах, — це літні мешканці, прив’язані до власних домівок, городів і господарств.

Евакуйовані можуть самостійно обирати місце проживання, однак у межах області влада гарантує житло, соціальну підтримку та можливість влаштувати дітей до дитячих садків.

За потреби людям пропонують модульні будинки, гуртожитки або приватні оселі з наявної бази даних, а окремі громади навіть викуповують житло для переселенців.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус раніше наголошував, що розселення є обов’язковим, а місця для тимчасового проживання забезпечені. Евакуація включає інформування населення, розробку маршрутів та надання транспорту, а до її реалізації залучають прикордонників і Сили оборони, оскільки йдеться про території безпосередньо поблизу кордону.

Чаус зазначав, що завершити евакуаційні заходи планують упродовж 30 днів.

"Небезпечна ситуація залишається й в інших селах прикордоння. Тож закликаємо жителів прикордонних населених пунктів подбати про власне життя і своїх рідних та евакуюватися у більш безпечні місця", — йдеться у зверненні Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що з 22 сіл Синельниківщини, що у Межівській і Покровській громадах, продовжується примусова евакуація. До безпечніших локацій мають виїхати діти з батьками чи опікунами. Загалом до 9 грудня – 249 хлопців та дівчат, які досі мешкають на прифронтових територіях. Про це повідомляє т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислав Гайваненко.