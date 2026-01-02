Война может ворваться в новую область: на Черниговщине начали вывозить людей

Из приграничных населенных пунктов Черниговской области, для которых в конце 2025 года была введена обязательная эвакуация, начали вывоз жителей.

Обязательная эвакуация из приграничья Черниговщины (фото из открытых источников)

эвакуации в Черниговской области уже начался: жителей трех пограничных сел из утвержденного перечня уже начали вывозить. Речь идет о небольших населенных пунктах, расположенных ближе к государственной границе.

Подавляющая часть людей, которые оставались в приграничных районах, — это пожилые жители, привязанные к своим домам, огородам и хозяйствам.

Эвакуированные могут самостоятельно выбирать место жительства, однако в пределах области власти гарантируют жилье, социальную поддержку и возможность устроить детей в детские сады.

При необходимости людям предлагают модульные дома, общежития или частные дома из имеющейся базы данных, а отдельные общины даже выкупают жилье для переселенцев.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус ранее отмечал, что расселение обязательно, а места для временного проживания обеспечены. Эвакуация включает информирование населения, разработку маршрутов и транспорт, а к ее реализации привлекают пограничников и Силы обороны, поскольку речь идет о территориях непосредственно вблизи границы.

Чаус отмечал, что завершить эвакуационные мероприятия планируется в течение 30 дней.

"Опасная ситуация остается и в других селах пограничной зоны. Поэтому призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о собственной жизни и своих родных и эвакуироваться в более безопасные места", — говорится в обращении Новгород-Северской районной военной администрации.

