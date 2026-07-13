Росія вдарила по Україні: які міста опинилися під атакою

У ніч на 13 липня російські війська продовжили масовані атаки на українські міста. Під ударами російських безпілотників опинилися Запоріжжя та Одеса. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків, пошкодження лікарні та транспортної інфраструктури, є постраждалі.

Атака по Україні. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Запоріжжі

Найбільше від нічної атаки постраждало Запоріжжя. За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російські дрони пошкодили 11 багатоповерхових будинків. У будівлях вибито вікна, зруйновано балкони, пошкоджено фасади та покрівлі. Крім того, удар припав по одній з міських лікарень, де також вибило вікна.

За попередніми даними, поранення отримали 13 людей, серед яких 15-річний підліток. У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки в одному з житлових будинків виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив квартири з другого по четвертий поверхи, а площа займання сягнула 500 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Атака на Одесу

Під атакою опинилася й Одещина. Увечері 12 липня один з російських дронів влучив у верхні поверхи багатоповерхівки в Одеському районі. Також пошкоджено дах будівельного супермаркету. На місцях влучань виникли пожежі, які згодом ліквідували.

Вранці 13 липня російські війська завдали нового удару по Одесі. За словами начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, зафіксовано влучання по об'єктах транспортної інфраструктури. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вночі 12 липня завдала комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одещина.

Також "Коментарі" писали, що після атаки дронів горить гігантський НПЗ в РФ.