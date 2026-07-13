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Россия ударила по Украине: какие города оказались под атакой

Россия атаковала Запорожье и Одессу ударными дронами. Повреждены многоэтажки, больница и транспортная инфраструктура, есть пострадавшие.

13 июля 2026, 08:15
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Slava Kot

В ночь на 13 июля российские войска продолжили массированные атаки на украинские города. Под ударами российских беспилотников оказались Запорожье и Одесса. В результате обстрелов зафиксировано разрушение жилых домов, повреждения больницы и транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие.

Россия ударила по Украине: какие города оказались под атакой

Атака по Украине. Фото из открытых источников

Взрывы в Запорожье

Больше всего от ночной атаки пострадало Запорожье. По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, российские дроны повредили 11 многоэтажных домов. В зданиях выбиты окна, разрушены балконы, повреждены фасады и кровли. Кроме того, удар пришелся по одной из городских больниц, где также выбило окна.

По предварительным данным, ранения получили 13 человек, среди которых 15-летний подросток. В ГСЧС сообщили, что в результате атаки в одном из жилых домов возник масштабный пожар. Огонь охватил квартиры со второго по четвертый этажи, а площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.

Атака на Одессу

Под атакой оказалась и Одесщина. Вечером 12 июля один из российских дронов попал в верхние этажи многоэтажки в Одесском районе. Также повреждена крыша строительного супермаркета. На местах попаданий возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы.

Утром 13 июля российские войска нанесли новый удар по Одессе. По словам начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, зафиксировано попадание по объектам транспортной инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ночью 12 июля нанесла комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались Харьков, Днепр, Запорожье и Одесская область.

Также "Комментарии" писали, что после атаки дронов горит гигантский НПЗ в РФ.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/43946
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