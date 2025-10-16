logo_ukra

Росія вдарила по Україні ракетами: у яких містах пролунали вибухи

Армія РФ атакувала крилатими ракетами

16 жовтня 2025, 06:50
Вранці 16 жовтня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К, після цього в низці українських міст пролунали вибухи.

Росія вдарила по Україні ракетами: у яких містах пролунали вибухи

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал".

Крім того, українські військові повідомили про швидкісні цілі у напрямку Павлограда та Дніпра. Також повідомлялося про ракети, що рухаються курсом на Полтаву.

Жителі регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У деяких містах спостерігаються перебої з електрикою, проте офіційні джерела поки що не надали даних про наслідки атак.

Через якийсь час почали скасовувати сигнали повітряної тривоги, фіксується поступове зниження рівня загрози у більшості регіонів країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 12 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Найбільших збитків завдано Харківській області, де після першої години ночі прогриміли щонайменше чотири вибухи. Основний удар прийняла він Чугуївська громада.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мешканці понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. Чого чекати від російських обстрілів узимку? Наскільки Україна готова до нових атак? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали – скільки газу не вистачає Україні на зиму після ударів РФ: чи під загрозою опалювальний сезон.




