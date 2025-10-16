Росія вдарила по Україні ракетами: у яких містах пролунали вибухи

Вранці 16 жовтня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К, після цього в низці українських міст пролунали вибухи.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал".

Крім того, українські військові повідомили про швидкісні цілі у напрямку Павлограда та Дніпра. Також повідомлялося про ракети, що рухаються курсом на Полтаву.

Жителі регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У деяких містах спостерігаються перебої з електрикою, проте офіційні джерела поки що не надали даних про наслідки атак.

Через якийсь час почали скасовувати сигнали повітряної тривоги, фіксується поступове зниження рівня загрози у більшості регіонів країни.

