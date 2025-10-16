Страна-агрессор целенаправленно целится по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, по газовой. После ряда атак Киев обратился за помощью к Соединенным Штатам. Сейчас Украина ведет переговоры с США о возможности импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев. Сколько газа не хватает Украине на зиму после ударов РФ? Под угрозой ли отопительный сезон? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Атака на на газовую инфраструктуру. Фото: из открытых источников

Где-то можно отремонтировать за пару дней или недель, а где-то месяцы ремонтировать

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью УНИАН заявил, что РФ, атакуя газовую инфраструктуру, стремится усложнить теплообеспечение крупных городов.

"Мы видим, что хотят выбить газодобычу, потому что газ это основной энергоноситель для теплообеспечения крупных городов. Стратегия понятна: бьют по ТЭЦ, которые производят тепло, и бьют по газу, из которого производят тепло", — отметил эксперт.

По его словам, единственный выход в этой ситуации — пытаться защищать энергетические объекты и увеличивать импорт "голубого топлива". При этом Омельченко отметил, что Украине не хватает ПВО для защиты энергетики от российских атак.

На вопрос, сколько Украине придется докупать газа из-за российских атак, эксперт ответил, что, по его оценкам, надо найти около 2 миллиардов евро. Около 4 миллиардов кубометров в течение зимы придется докупать. Другого выхода сегодня просто не просматривается.

Говоря о том, сколько времени нужно на восстановление работы объектов газодобычи, Омельченко заметил, что "надо смотреть на уровень повреждений".

"Где-то можно отремонтировать за пару дней или недель, а где-то месяцы ремонтировать, заказывать новое оборудование. Есть такие виды оборудования, которые нужно ждать, поскольку заводы загружены", — резюмировал эксперт.

Нам нужна поддержка импортом

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в последнее время войска РФ активизировали удары по украинской добыче. Они пытаются бить по хранилищам, но большого успеха не имеют. Поэтому их внимание сосредоточено на компрессорных станциях и станциях очистки газа.

"Здесь не о чем спорить. Именно поэтому, чтобы "подстелить соломку", нам нужно увеличить импорт газа, причем не только увеличить его сейчас, но и заранее распланировать определенные объемы импорта на февраль-март. Это период, когда давление в системе самое низкое и наши хранилища выдают минимальные объемы", — пояснил он.

Харченко говорит, что в ситуации, когда украинская добыча пострадала, нужна поддержка импортом, чтобы технически поддерживать давление газа в системе.

"Впрочем, я убежден, что этот вопрос можно решить. У нас достаточно возможностей, чтобы технически и инженерно все правильно отработать. Поэтому не думаю, что здесь возникнут серьезные проблемы", — подытожил Харченко.

