Країна-агресор цілеспрямовано цілиться енергетичною інфраструктурою України, зокрема газовою. Після низки атак Київ звернувся по допомогу до Сполучених Штатів. Наразі Україна веде переговори зі США щодо можливості імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Про це розповів міністр економіки Олексій Соболєв. Скільки газу не вистачає Україні на зиму після ударів РФ? Чи під загрозою опалювальний сезон? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Атака на газову інфраструктуру. Фото: із відкритих джерел

Десь можна відремонтувати за пару днів чи тижнів, а десь місяці ремонтувати

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю УНІАН заявив, що РФ, атакуючи газову інфраструктуру, прагне ускладнити теплозабезпечення великих міст.

"Ми бачимо, що хочуть вибити газовидобуток, тому що газ це основний енергоносій для теплозабезпечення великих міст. Стратегія зрозуміла: б'ють по ТЕЦ, які виробляють тепло, і б'ють по газу, з якого виробляють тепло", — зазначив експерт.

За його словами, єдиний вихід у цій ситуації – намагатися захищати енергетичні об'єкти та збільшувати імпорт "блакитного палива". Водночас Омельченко зазначив, що Україні не вистачає ППО для захисту енергетики від російських атак.

На запитання, скільки Україні доведеться докуповувати газ через російські атаки, експерт відповів, що, за його оцінками, треба знайти близько 2 мільярдів євро. Близько 4 мільярдів кубометрів упродовж зими доведеться докуповувати. Іншого виходу сьогодні просто не проглядається.

Говорячи про те, скільки часу потрібно на відновлення роботи об'єктів газовидобутку, Омельченко зауважив, що "треба дивитися на рівень ушкоджень".

"Десь можна відремонтувати за пару днів чи тижнів, а десь місяці ремонтувати, замовляти нове обладнання. Є такі види обладнання, на які потрібно чекати, оскільки заводи завантажені", — резюмував експерт.

Нам потрібна підтримка імпортом

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що останнім часом війська РФ активізували удари по українському видобутку. Вони намагаються бити сховищами, але великого успіху не мають. Тому їхня увага зосереджена на компресорних станціях та станціях очищення газу.

"Тут нема про що сперечатися. Саме тому, щоб "підстелити соломку", нам потрібно збільшити імпорт газу, причому не лише збільшити його зараз, а й заздалегідь розпланувати певні обсяги імпорту на лютий-березень. Це період, коли тиск у системі найнижчий і наші сховища видають мінімальні обсяги", — пояснив він.

Харченко каже, що у ситуації, коли український видобуток постраждав, потрібна підтримка імпортом, щоб технічно підтримувати тиск газу в системі.

"Втім, я переконаний, що це питання можна вирішити. У нас достатньо можливостей, щоб технічно та інженерно все правильно відпрацювати. Тому не думаю, що тут виникнуть серйозні проблеми", — підсумував Харченко.

