Країна-агресор цілеспрямовано цілиться енергетичною інфраструктурою України, зокрема газовою. Після низки атак Київ звернувся по допомогу до Сполучених Штатів. Наразі Україна веде переговори зі США щодо можливості імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Про це розповів міністр економіки Олексій Соболєв. Скільки газу не вистачає Україні на зиму після ударів РФ? Чи під загрозою опалювальний сезон? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Атака на газову інфраструктуру. Фото: із відкритих джерел
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю УНІАН заявив, що РФ, атакуючи газову інфраструктуру, прагне ускладнити теплозабезпечення великих міст.
За його словами, єдиний вихід у цій ситуації – намагатися захищати енергетичні об'єкти та збільшувати імпорт "блакитного палива". Водночас Омельченко зазначив, що Україні не вистачає ППО для захисту енергетики від російських атак.
На запитання, скільки Україні доведеться докуповувати газ через російські атаки, експерт відповів, що, за його оцінками, треба знайти близько 2 мільярдів євро. Близько 4 мільярдів кубометрів упродовж зими доведеться докуповувати. Іншого виходу сьогодні просто не проглядається.
Говорячи про те, скільки часу потрібно на відновлення роботи об'єктів газовидобутку, Омельченко зауважив, що "треба дивитися на рівень ушкоджень".
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що останнім часом війська РФ активізували удари по українському видобутку. Вони намагаються бити сховищами, але великого успіху не мають. Тому їхня увага зосереджена на компресорних станціях та станціях очищення газу.
Харченко каже, що у ситуації, коли український видобуток постраждав, потрібна підтримка імпортом, щоб технічно підтримувати тиск газу в системі.
