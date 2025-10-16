logo

Россия ударила по Украине ракетами: в каких городах прогремели взрывы

Армия РФ атаковала крылатыми ракетами

16 октября 2025, 06:50
Автор:
Кравцев Сергей

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К, после этого в ряде украинских городов прогремели взрывы.

Россия ударила по Украине ракетами: в каких городах прогремели взрывы

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Кроме того, украинские военные сообщили о скоростные цели в направлении Павлограда и Днепра. Также сообщалось о ракетах, движущихся курсом на Полтаву.

Жители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны. В некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством, однако официальные источники пока не предоставили данных о последствиях атак.

Спустя какое-то время начали отменять сигналы воздушной тревоги, фиксируется постепенное снижение уровня угрозы в большинстве регионов страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 12 октября Россия вновь атаковала Украину дронами-камикадзе. Наибольший ущерб нанесен Харьковской области, где после часа ночи прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Основной удар приняла на себя Чугуевская община.

Также издание "Комментарии" сообщало – жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. Чего ждать от российских обстрелов зимой? Насколько Украина готова к новым атакам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали — сколько газа не хватает Украине на зиму после ударов РФ: под угрозой ли отопительный сезон.




