Россия ударила по Украине ракетами: в каких городах прогремели взрывы

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К, после этого в ряде украинских городов прогремели взрывы.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Кроме того, украинские военные сообщили о скоростные цели в направлении Павлограда и Днепра. Также сообщалось о ракетах, движущихся курсом на Полтаву.

Жители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны. В некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством, однако официальные источники пока не предоставили данных о последствиях атак.

Спустя какое-то время начали отменять сигналы воздушной тревоги, фиксируется постепенное снижение уровня угрозы в большинстве регионов страны.

