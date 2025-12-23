Росія вдарила по об’єктах Укрнафти: компанія повідомила про руйнування

Росія під час нічного масованого удару по Україні поцілила по виробничих об’єктах Укрнафти.

Компанія Укрнафта. Фото: з відкритих джерел

У компанії повідомили про руйнування внаслідок прильотів. Про це, зокрема, зазначив у Facebook голова Нафтогазу Сергій Корецький.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти", — повідомив він.

За словами Корецького, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих. Разом з тим, є руйнування, робота об'єктів призупинена, там тривають невідкладні роботи.

"Фахівці групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", — додав Корецький.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські енергетики працюють над стабілізацією ситуації після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни. Зокрема, відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, повідомили у пресслужбі Міненерго. Разом з тим у всіх областях тривають заходи обмеження споживання. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) відреагували на нові російські обстріли українських енергооб’єктів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вимушені були знизити потужність через пошкодження електропідстанцій російськими ударами.