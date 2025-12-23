logo

Россия ударила по объектам Укрнефти: компания сообщила о разрушениях
НОВОСТИ

Россия ударила по объектам Укрнефти: компания сообщила о разрушениях

Специалисты группы Нафтогаз сейчас работают в усиленном режиме

23 декабря 2025, 21:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Россия во время ночного массированного удара по Украине попала по производственным объектам Укрнафты.

Россия ударила по объектам Укрнефти: компания сообщила о разрушениях

Компания Укрнефть. Фото: из открытых источников

В компании сообщили о разрушении в результате прилетов. Об этом, в частности, отметил в Facebook глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам Укрнафты", — сообщил он.

По словам Корецкого, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших. Вместе с тем есть разрушения, работа объектов приостановлена, там продолжаются неотложные работы.

"Специалисты группы Нафтогаз работают в усиленном режиме. Идет восстановление инфраструктуры после российских атак", — добавил Корецкий.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские энергетики работают над стабилизацией ситуации после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны. В частности, восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Вместе с тем во всех областях продолжаются меры по ограничению потребления. Действуют как графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами.



Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=885714734392978&id=100088633775719&mibextid=wwXIfr&rdid=lBcAY9RiJSqhNew8#
