У трьох областях тривають відновлювальні роботи: стан енергосистеми України після ударів РФ

Українські енергетики працюють над стабілізацією ситуації після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

У Міненерго повідомили про стан енергосистеми. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, повідомили у пресслужбі Міненерго.

Разом з тим у всіх областях тривають заходи обмеження споживання. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями". – зазначили в Міненерго.

У міністерстві нагадали, що ознайомитись з актуальними графіками відключень та оперативною інформацією можна на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські атомні електростанції, які були змушені скоротити генерацію електроенергії після чергової масованої атаки Росії, зможуть повернутися до роботи на повній потужності щонайменше через тиждень. Такий прогноз озвучив енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Втім, якщо наслідки ворожих ударів не дозволять обійтися технічними переналаштуваннями, процес відновлення затягнеться. За словами експерта, у такому разі тривалість робіт напряму залежатиме від характеру та масштабів руйнувань.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) відреагували на нові російські обстріли українських енергооб’єктів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вимушені були знизити потужність через пошкодження електропідстанцій російськими ударами.